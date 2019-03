Funeraria pierde cuerpo de abuelita; lo reemplazan con otro

Ciudad de México.- Sí, como lo leíste en el título, una funeraria en Fort Lauderdale, Florida (Estados Unidos) perdió el cuerpo de una abuelita.

De acuerdo con información de la cadena WSVN, Roy Mizell & Kurtz lo remplazó con los restos de otra persona en el ataúd.

La familia de Norma Newman, la fallecida, descubrió el engaño en pleno servicio fúnebre, celebrado este sábado.

La primera en sospechar fue Cuinthia Webber, hermana de la difunta, quien al acercarse al cuerpo notó que a Norma le faltaba un gran lunar en el rostro.

Les preguntamos sobre el lunar en el rostro de nuestra tía y dijeron que lo habían ocultado con maquillaje, pero eso no era posible, porque el lunar sobresalía", explicó Suzette Walsh, sobrina de Norma.

Al mirar más de cerca, los familiares notaron que el cuerpo que yacía delante suyotenía los dedos de los pies intactos, mientras que a Norma le faltaba uno de los dedos, lo que confirmó sus sospechas de que no se trataba de los restos de su pariente.

Finalmente, la funeraria reconoció que el cuerpo que había en el ataúd no era el de Norma, pero a pesar de la indignación y las exigencias de los familiares, no supo explicar el paradero de los restos de la mujer y se limitó a asegurar que estaba investigando el asunto.

Esta no es mi abuela, solamente queremos asegurarnos de que no vayan a cremarla y a actuar como si estuviera bien", expresó Camisha Stewart, nieta de Norma.

Y añadió:

Necesitamos estar seguros de que se encuentra en paz, pero no sabemos dónde está".

Mientras tanto, otra familia que utilizó recientemente los servicios de Roy Mizell & Kurtz declaró a la cadena que el cuerpo de una familiar fallecida que velaron hace unos días guardaba gran parecido con el de Norma, por lo que sospechan que la funeraria pudo haber confundido a ambas mujeres.

