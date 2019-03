Estrena Facebook su herramienta de citas 'amorosas' en México

Ciudad de México— Usuarios de Facebook contarán con la herramienta de Facebook Dating para relacionarse con otras personas según sus preferencias e intereses, con un perfil distinto al de su cuenta personal.

Aunque Dating se encuentra dentro de la app principal de la red social, cuenta con un espacio separado y las actividades relacionadas a las citas no se comparten al perfil principal, al muro de noticias, ni con otras personas.

La herramienta sugiere a los usuarios conocer a ciertas personas según sus intereses, preferencias y las acciones realizadas en Facebook. Ni los amigos, ni las personas bloqueadas en la cuenta principal aparecerán como personas sugeridas.

Para crear un perfil en Dating se necesita actualizar la app de Facebook, luego ir al menú "más" para buscar un símbolo con forma de corazón en la lista "explorar". Desde ahí se puede crear el perfil, añadiendo fotos, seleccionando las preferencias del usuario y más.

Para comenzar una conversación, basta con hacer clic en "interesado" para poder enviar un único mensaje para comenzar la plática. Una vez que la persona responda, ambos usuarios podrán continuar con el intercambio de mensajes de texto.

De no estar interesado en alguien sugerido, se puede hacer clic en "pasar", para que su perfil ya no aparezca.

Los usuarios también pueden habilitar "eventos" y "grupos" para ver y ser visible a otras personas que usan Dating y que hayan habilitado la opción.

En términos de privacidad, los perfiles de Dating sólo pueden ser visualizados por aquellos usuarios que han sido sugeridos entre sí. Además, otros controles permiten bloquear o reportar a alguien o denegar la visualización del perfil a terceros.

En el futuro se añadirán otras herramientas para Facebook Dating, como compartir la ubicación con amigos o familia para cada cita, vía Messenger.

Además los usuarios podrán crear un perfil automático para que Facebook seleccione instantáneamente fotos e información de los perfiles base de los interesados, como su biografía, ciudad de origen, educación y profesión. Una vez pre seleccionada la información, el usuario podrá editar el perfil.

"Más de 200 millones de personas han definido su situación sentimental en Facebook como 'solteros'. Vemos esto como una oportunidad increíble de continuar ayudando a la gente a construir relaciones significativas en Facebook", dijo en un comunicado Charmaine Hung, Gerente de Producto de Facebook Dating.

Facebook Dating está disponible a partir de hoy para dispositivos iOS y Android para personas mayores de 18 años.