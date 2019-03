Estos son los juegos gratuitos para PlayStation Plus de abril

Ya se revelaron cuáles serán los títulos que los suscriptores de PlayStation Plus podrán obtener de manera gratuita durante abril.

El primero es Conan Exiles, lanzado en mayo de 2018 por Funcom. Basado en el universo de Conan el Bárbaro, nos pondremos en la piel de un personaje personalizable, con el que deberemos sobrevivir a los peligros de una desértica tierra.

Por su parte, el otro título es The Surge, título desarrollado por el estudio alemán Deck13 Interactive. Considerado una secuela espiritual de Lords of the Fallen, se trata de una aventura situada en un pesimista futuro, enfrentándonos a varias amenazas tecnológicas.

Ambos títulos estarán disponibles para PlayStation 4 desde el 2 de abril en la plataforma. Recordemos que PlayStation 3 y PSVita ya no cuentan con juegos gratuitos para los suscriptores del servicio.

The Witness y Call of Duty: Modern Warfare Remastered siguen disponibles como los títulos de marzo.