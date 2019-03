Estos son los 50 alimentos del futuro

Ciudad de México.- Las cifras son alarmantes. Se estima que el 75 por ciento de los alimentos para consumo humano provienen únicamente de cinco especies animales y 12 especies vegetales, un consumo muy limitado si se tiene en cuenta la gran biodiversidad que posee el planeta.

El pronóstico indica que para 2050, la población mundial alcanzará la cifra de nueve mil millones y, depender de tan pocas especies para consumo humano, supone un riesgo ante las amenazas del cambio climático tales como la escasez de agua o el aumento de temperaturas, informó El Universal.

Con esta problemática de antesala, Knorr y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) lanzaron el reporte “Los 50 Alimentos del Futuro”, una iniciativa elaborada por nutriólogos y especialistas en alimentación, que tiene como fin la promoción de consumo de alimentos de origen vegetal de alto valor nutrimental que se pueden producir de manera sustentable, que no necesitan de grandes cantidades de agua y cuya huella de carbono es mínima.

“Knorr tiene la ambición y la habilidad de ayudar a la gente a hacer pequeños cambios que pueden generar un gran impacto. Mucha gente nos toma en cuenta al momento de elegir qué comer, por eso tenemos la oportunidad y la responsabilidad de ayudar, y promover alimentos que son mejores para ellos y para el planeta”, explica Dorothy Shaver, directora de sustentabilidad global de Knorr y líder del proyecto.

“Cuando observas los problemas actuales de los sistemas de alimentación, uno de los mayores es la falta de diversidad: tanto en lo que cultivamos como en lo que comemos. Así que este reporte es una manera divertida de ayudar a arreglar estos sistemas”.

La iniciativa propone algo simple: al consumir los alimentos de esta lista, todos de origen vegetal, se promueve la diversidad y la sustentabilidad,además de que se le da la oportunidad a otros ingredientes diferentes a los de siempre.

Al consumir estos alimentos, le están dando oportunidad a otros ingredientes, y dejas de comer otros que tu cuerpo no necesita o que no son tan buenos para el planeta. Esa es la intención, inspirar a la gente a comer ingredientes que son buenos para ellos, y buenos para el planeta.

“Durante el proceso en conjunto con WWF y Adam Drewnowski, un experto nutriólogo de la Universidad de Washington, decidimos que sería genial invitar a más especialistas e incluir más ingredientes de los que queríamos que la gente hablara.Fue un pequeño proyecto que fue creciendo poco a poco hasta llegar a los 50 alimentos que lo conforman hoy en día. Tuvieron que ser ingredientes de los cuales estábamos seguros se podrían encontrar en todos los países. Mínimo puedes encontrar 17 en México.

“Queríamos que algunos de los alimentos fueran familiares para las diferentes regiones del planeta, pero también queríamos incluir otros que no lo fueran, para que la gente se aventure a probar otras cosas diferentes”, asegura Dorothy.

La iniciativa hace hincapié en que no se deben seguir demandando los mismos productos una y otra vez, y que la diversidad de consumo es una de las herramientas que nos ayudará a poder tener seguridad alimentaria en el futuro.

“Hoy en día la producción de alimentos es la segunda causa del cambio climático. En 20 años va a ser la primera causa. Muchos de los ingredientes con los que amamos cocinar y que amamos comer también están amenazados. Algunos expertos dicen que nuestros nietos ya no tendrán vino, café, chocolate, crustáceos y nueces. Por eso la importancia de este reporte. No podemos ser cocineros y no ser responsables de lo que la gente come y de la forma en que estamos haciendo que se coma”, asegura Sam Kass, ex chef de la Casa Blanca y consejero de políticas de nutricion durante la administración de Barack Obama.





Lista completa de los 50 alimentos del futuro:

-Alga: alga marina de laver y alga wakame.

-Cactus: nopales.

-Hortalizas de frutas: flor de calabaza, okra y tomates anaranjados.

-Hongos: hongos enoki, hongos maitake y hongo enchilado.

-Raíces: salsifí negro, raíz de perejil y rábano blanco.

Tubérculos: raíz de loto, ube, jícama y camote amarillo.

-Frijoles y legumbres: frijoles negros, habas, lentejas, frijoles bambara, frijoles de carita, frijoles adzuki, frijoles marama, frijoles mung y frijoles de soya.

-Cereales y granos: amaranto, quinoa, arroz integral, trigo sarraceno, trigo khorasan, trigo espelta, mijo africano, mijo fonio y teff.

-Hojas verdes: hojas de betabel, grelo, kale, moringa, pak-choi, hojas de calabaza, col morada, espinacas y berros.

-Nueces y semillas: linaza, semillas de hemp, ajonjolí y junglans.

-Brotes: germinado de alfalfa, garbanzos germinados y frijoles germinados.