Estos 7 hábitos te ayudarán a mejorar tu salud mental

Ciudad de México— En la vida nos pasan cosas continuamente y adaptarnos a todas ellas de forma adecuada no siempre es sencillo. Por eso es importante que tomes en cuenta cómo mejorar la salud mental para que tengas las herramientas necesarias para salir adelante.

La Organización Mundial de la Salud define el bienestar mental como un estado psicológico, en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades y puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y es capaz de contribuir a su comunidad.









Dicho de otra forma: el bienestar mental es ese estado que nos permite funcionar de una forma adecuada y saludable.

Una investigación del Oregon State University sostiene la importancia de tener un buen cuidado de la salud mental y proporciona las siguientes estrategias para lograrlo.





Cuídate

Aunque parezca una frase muy trillada tiene un gran por qué: para disfrutar de las cosas de tu vida, primero tienes que poder disfrutar de ti mismo.

No alcanzarás un estado de bienestar si no estás bien contigo mismo, si no te gustas o no estás en paz.





Descansa

La falta de descanso se traduce directamente en un estado mental inadecuado. La mente al igual que el cuerpo necesita descanso para poder funcionar.

Busca 5 minutos al día para dedicarlos a pensar en las cosas que te hacen feliz.









Valora lo que tienes

Puedes tener un sinfín de bienes teóricamente preciados por todo el mundo pero no valorarlos y por lo tanto no disfrutar de ellos.

En cambio, puedes tener un número escaso de estímulos gratificantes pero valorarlos enormemente y disfrutarlos al 100%.

Haz cosas nuevas

Tener nuevas actividades proporciona al cerebro un nivel de gratificación mucho más elevado que el hacer tu rutina de actividades diarias.

Iniciar un nuevo reto profesional, realizar planes relacionados con el ocio, piensa en cambios vitales, deseos o aspiraciones, tú sabrás qué es lo que te puede aportar ilusión. ¡Búscalo y trabaja en ello!





Comparte con los demás

Guardarse las cosas no es sano. Dedica tiempo para platicar a tu gente más cercana tus vivencias y escuchar las de ellos.

Invierte tiempo en enriquecer tus relaciones, porque las personas de tu alrededor serán el sustento de tu bienestar, quienes te proporcionarán una mayor gratificación personal y los que te ayudarán a recuperar un estado mental óptimo en los momentos que lo puedes perder.





Expresa tus emociones y preocupaciones

Cuando estés triste, preocupado o estresado, comparte esos sentimientos con las personas de tu confianza, verás que te sentará bien y tu estado mental mejorará.





Haz ejercicio

Realizar ejercicio físico promueve la liberación de endorfinas en el cerebro las cuales promueven un estado de ánimo óptimo.





No pierdas tiempo y empieza ya a seguir estos tips sobre cómo mejorar la salud mental.