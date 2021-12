Este es el paso más importante al tramitar la visa de turista

Tramitar la visa de turista es indispensable para viajar como extranjero a Estados Unidos por motivos de negocios, visita de familiares, compras o turismo.

El trámite es sencillo, pero riguroso. El paso más importante de todo el trámite es el primero: el llenado de la solicitud DS-160.

Lo nombramos como el más importante porque contiene la información en la cual se basará el oficial consular para decidir si otorga o niega la visa. Si lo llenas con datos certeros y muy a detalle es más probable tener éxito porque tendrás todas las respuestas en tu solicitud.

Si dejas espacios sin llenar, en cambio, provocas vacíos de información que derivarán en más preguntas del cónsul.

Por ejemplo. En la solicitud DS-160 viene un apartado de viajes, donde tienes que indicar la ciudad que visitas, así como tu lugar de hospedaje con código postal y datos de contacto.

Si sólo llenas la ciudad, pero no pones el nombre ni dirección o teléfono del hotel, el oficial consular puede desconfiar de tus intenciones y pensar que no quieres ser contactado. Si tiene dudas al respecto, te lo preguntará durante la entrevista. En cambio, si pones los datos del hotel al que te gustaría llegar (no tienes que reservarlo y no lo hagas hasta que te den la visa), sabrás perfectamente qué responder cuándo te pregunten por él.

Lo mismo pasa con la información del trabajo. Tienes que llenar tu puesto, antigüedad, teléfono de contacto y actividades que realizas. Si omites algún apartado, pueden ahondar sobre él en la entrevista y es posible que te pongas más nervioso.

Una de las causas más comunes de rechazo de la solicitud de visa se basa en la sección 221(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y responde a la falta de información. Establece que:

1) La solicitud está incompleta y / o se requiere documentación adicional. Esto pasa cuando faltó anotar información requerida en el formulario DS-160 o cuando la que pusiste provocó dudas al oficial consular. En cualquier caso deben decirte qué documentos adicionales debes presentar para que sea aprobada.

Tienes hasta un año para presentar la información, contando a partir de la fecha en la que te negaron la visa. Si no lo haces durante ese periodo, deberás volver a pagar por una nueva solicitud.

2) Procesamiento administrativo. Significa que no demostraste ser elegible y requieres de un procesamiento adicional para que te otorguen la visa. Te entregarán una carta con instrucciones y podrás verificar tu estatus en la página www.usvisa-info.com.

Dependiendo de tu caso, será el tiempo de espera. Generalmente tardan menos de 60 días en resolverlo, pero pueden extenderse hasta 6 meses.

¿Dónde se llena la solicitud DS-160?

La Embajada de Estados Unidos en México remarca que el formulario es de acceso gratuito. Se paga la solicitud de visa después de que se completa, cuando ya se programará la cita.

El formulario DS-160 se llena en la página https://ceac.state.gov/genniv/ y se obtiene un código de barras para identificar y dar seguimiento a la solicitud.

Toma en cuenta que la solicitud está en inglés y deberás activar la traducción al español al iniciar. Debes tener un pasaporte vigente antes de llenarla.

Secciones que conforman el formulario DS-160

Prepara tu información:

1. Información personal

Deberás ingresar tus apellidos y nombres en este apartado. Hazlo tal y como aparecen en tu pasaporte, pues es fundamental que la información coincida.

Guarda tu información cada que termines una sección. Hacerlo evitará que debas comenzar desde cero tu solicitud en caso de que el sistema falle y te saque de la página.

2. Información personal

Te piden seleccionar tu país de origen, así como si tienes otra nacionalidad o si eres residente de un país diferente al que ya indicaste.

Deberás indicar tu número de identificación nacional, que en México es la CURP.

3. Información del viaje

Indica el propósito de tu viaje a Estados Unidos. Selecciona “visitante temporal por turismo” si es el caso.

Selecciona una fecha tentativa de llegada a Estados Unidos, así como la duración que tendría tu estancia. Si aún no tienes definidos los periodos, no te preocupes, pon una fecha estimada.

Aparecerán recuadros para anotar la dirección donde te quedarás en Estados Unidos. Si tienes familiares que viven allá con documentos, puedes anotar su dirección. También puedes escribir la dirección del hotel donde te gustaría hospedarte.

Anota el número y nombre de la calle, la ciudad, el estado y el código postal. Es importante que estos datos sean verdaderos y específicos.

Piden indicar quién pagará los costos del viaje. Si lo harás tú mismo, selecciona la opción self.

El apartado te pide informar si viajarás con otra persona e indicar el parentesco que tienes con ella. Deberás anotar su nombre completo.

4. Dirección y teléfono

Esta es la parte donde indicas la dirección completa que tienes en México: calle, ciudad, estado, código postal y país. No olvides señalar si esa dirección es la misma donde puedes recibir correo postal.

Piden tres teléfonos: los dos primeros puedes elegirlos (puede ser el de tu celular y el teléfono de casa). El tercero debe ser el de tu trabajo.

La solicitud DS-160 tiene un apartado para que ingreses las redes sociales que has usado en los últimos 5 años, así como el nombre de usuario con el que te identificas en ellas.

5. Información del pasaporte

Indica si tu pasaporte es regular, la clave con la que se identifica, el país que lo emitió, así como su fecha de emisión y la de expiración.

6. Información de contacto

Piden que ingreses los nombres de personas con quien pueden contactarte en Estados Unidos. Si no conoces a nadie, anota organizaciones o el nombre del hotel donde te hospedarás. Proporciona su dirección, número de teléfono y correo electrónico.

7. Información de tus familiares

Deberás llenar campos con el nombre y fecha de nacimiento de tus padres. Asimismo, indicar si ellos viven en Estados Unidos.

8. Trabajo

Solicitan el sector al que pertenece tu empresa, el nombre y dirección de la misma. No olvides escribir el código postal, teléfono y país.

Hay un espacio para que anotes la fecha en la que iniciaste a laborar en dicha compañía, así como el salario bruto que recibes mensualmente. En un espacio desplegado anota una breve descripción de las actividades que realizas, puedes hacerlo en español.

9. Seguridad parte 1

Los oficiales consulares quieren asegurarse de que no tienes enfermedades transmisibles como gonorrea, tuberculosis o más. Indica si padeces una enfermedad mental o si has sido “adicto a las drogas”.

10. Seguridad parte 2

Las preguntas están orientadas a si el solicitante ha sido arrestado, ha violado la ley o ha estado involucrado en delitos de prostitución y tráfico sexual. Se contestan con “sí” o “no”.

11. Seguridad parte 3

Preguntan si el solicitante ha participado en espionaje, en actividades terroristas o ha incitado/participado en genocidios, torturas o violaciones a la libertad religiosa.

12. Seguridad parte 4

Deberás contestar si has recibido ayuda para llenar el formulario DS-160. Lo ideal es que el solicitante lo haga por sí mismo, si es mayor de edad. Contesta si has sido deportado de algún país extranjero.

Firma tu solicitud al ingresar de nuevo el número de identificación de tu pasaporte. Puedes imprimir toda la solicitud cuando termines, o bien, sólo imprimir la hoja de confirmación del llenado.

El día de tu entrevista en la embajada o consulado, el oficial consular te pedirá tu pasaporte y formulario DS-160.

Se basará en este último para hacerte las preguntas, por lo que es MUY IMPORTANTE que tus respuestas coincidan con la información que proporcionaste en el DS-160. Si no es así, puede ser que enfrentes más preguntas para aclarar tus contradicciones.

Con base en la entrevista, el oficial consular decidirá si te aprueba o rechaza la solicitud de visa y dará instrucciones sobre cuándo y dónde recogerla.

(Con información de ViveUSA)