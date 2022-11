¿En qué consiste la tenencia de armas en México?

Mucho se habla de los derechos que tienen las personas de portar armas en otros países como Estados Unidos, pero poco se comenta de lo que pueden hacer los ciudadanos mexicanos con sus armas. En México es posible tener armas, siempre que sean del calibre especificado por las autoridades mexicanas. Lo que quiere decir que no se permiten armas de guerra, ni armamento pesado como rifles de alto calibre, metralletas, etc. Solamente los organismos de seguridad como la policía o el ejército están autorizados para utilizar ese tipo de armas. Si se compara esta situación con otros países latinoamericanos, es posible observar que en otras naciones los ciudadanos ni siquiera pueden portar armas, como en el caso de Venezuela. En otras naciones como Perú se debe pagar una tarifa diferente a la que se paga en México por tramitar el permiso para portar armas. Ahora bien, no se debe dejar a un lado la importancia de que cada quien pueda defenderse con un arma, más que todo cuando ocurren robos en propiedades u otros crímenes.

¿Qué opinan las personas que se oponen a la tenencia de armas?

Aunque no es posible consultar a cada una de las personas que se oponen a dicha tenencia, sí se puede observar las tendencias que existen por el internet y otros medios. En ciertas partes, se argumenta que tener un arma puede ocasionar un accidente y causar males mayores. Retomando el tema de la tenencia de armas, siempre se recomienda tenerlas en un lugar seguro al que no puedan acceder los niños. Además de conocer cómo usarlas, cargarlas, mantenerlas en buen estado, entre otras acciones.

¿Qué otras recomendaciones se pueden tomar en cuenta?