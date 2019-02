Ella es Tania Ruiz, la modelo con la que vieron a Peña Nieto en Madrid

Tania Ruiz Eichelmann es modelo, empresaria, madre y la mujer que aparece junto al expresidente Enrique Peña Nieto en una fotografía tomada en Madrid.

La imagen, divulgada por una revista de sociales, no es muy reveladora: muestra a Tania —con gorro y chaqueta rosa— y Peña Nieto conversando con dos hombres parados frente a ellos.

No obstante, de acuerdo con la revista, “la pareja lleva una temporada residiendo en Madrid”.

¿Quién es Tania Ruiz Eichelmann? Tiene 31 años y es originaria de San Luis Potosí. Además de ser modelo, posee una fábrica de accesorios y próximamente abrirá una tienda de ropa en línea.

Es también madre de Carlota, una niña de cuatro años —fruto de su relación con Bobby Domínguez, que terminó en 2017— a quien, de vez en cuando, muestra en Instagram.

“Estoy segura que la vida te va a devolver toda la felicidad que me has dado. No me quitaste mi futuro, me diste uno nuevo. Tú eres la razón por la que me hice más fuerte. Te amo con toda el alma”, escribió junto a foto publicada el 30 de abril de 2017.

De la historia de Tania y Bobby se sabe que se conocieron durante el lanzamiento de la colección otoño-invierno de la firma estadunidense Rockport. En sus redes, sin embargo, él figura con mucha menos frecuencia.