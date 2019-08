El cine más antiguo del mundo está en Kansas

Ottawa, Kansas.— Contrario a lo que pudiera uno imaginarse, el cine más antiguo del mundo que todavía está en funcionamiento no se encuentra en Hollywood, Nueva York o Francia sino en Kansas.



El Topeka Capital-Journal informó el sábado que Ottawa, a unos 80 kilómetros (50 millas) al suroeste de Kansas City, Missouri, es el hogar del Plaza 1907 Cinema, donde proyectan películas desde el 22 de mayo de 1907, cuando reinaban las cintas mudas en blanco y negro.



Lo que distingue al teatro en la ciudad de 12,300 personas es que en los últimos 112 años, nunca se ha cerrado y se ha mantenido en el mismo lugar.



El propietario Scott Zaremba dijo que en los primeros días, las películas estaban hechas de un material altamente inflamable, por lo que los incendios eran comunes.



"Una de las razones por las que somos el cine más antiguo del mundo es que no nos quemamos", dijo Zaremba, de 53 años, quien se convirtió en copropietario del Plaza en 2014 y asumió el cargo de propietario único en julio de 2018.



El Plaza solicitó su inclusión en el Libro Guinness de los Récords Mundiales en 2017, y el año pasado, logró la distinción de ser el "cine en operación más antiguo del mundo” después de que se determinó que era dos días más viejo que otra sala en Dinamarca.



Zaremba está realizando mejoras en la histórica sala de cine, que anteriormente funcionaba como Crystal Plaza y el teatro Bijou. Quiere convertir una sección de arriba a unidades de alquiler para visitantes de un día. Quiere agregar un balcón y convertir una vieja sala de proyectores en un salón. También quiere agregar asientos de madera como los que estaban cuando se abrió el teatro.



"El público que disfruta realmente disfruta la experiencia de venir al teatro", dijo Zaremba. "Simplemente no puede obtener eso en casa o en su teléfono. No puede obtener esa experiencia en ningún otro lugar, con los sistemas de sonido que tenemos".