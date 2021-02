El acta de nacimiento y otros requisitos para casarse durante la pandemia en México

La pandemia causó retraso en los procedimientos gubernamentales en todos los niveles, pero no destruyó los sueños de quienes deseaban casarse. Si tú o una de tus amistades pronto se casará, este artículo será de utilidad.

También, aprenderás cómo tramitar una copia certificada del acta de nacimiento para que cuentes con toda la documentación necesaria.

¿Cuáles son las condiciones y requisitos actuales para llevar a cabo un matrimonio civil en México?

La legislación en materia civil puede variar en cada una de las entidades federativas, pero, por lo general, comparten requisitos en común para las bodas civiles. Algunos de estos requerimientos los repasaremos a continuación.

Para hacer más dinámica la explicación, desglosaremos este tema en dos apartados, uno para las condiciones en las que se celebrarán los actos y otro para enlistar la documentación necesaria.

Condiciones en las que se celebrarán los matrimonios

La boda civil es un acontecimiento en el que todos los familiares desean estar presentes. Pero las circunstancias actuales no permiten facilidades para las multitudes en espacios cerrados. Si vas a planear tu boda o la de un amigo, considera las siguientes condiciones:

No se permite que ingresen a la oficina del Registro Civil personas distintas a los contrayentes. Por lo general, los testigos y los padres entrarán uno por uno a plasmar su rúbrica. Así que, si ya tenías listo un equipo de filmación, considera este punto.

Las personas involucradas en el trámite tienen que ingresar con cubrebocas y con las manos desinfectadas.

En ciertos casos solo se toman las firmas y huellas para el acta de matrimonio. Algunos funcionarios pueden turnarse para trabajar y evitar multitudes en la oficina, por lo que quizás no te entreguen la constancia del acto protocolario, pero puedes pasar en días posteriores por ella.

Hace algún tiempo, si estabas divorciado, tenías que esperar un año para poder casarte de nuevo. Por disposición de los tribunales mexicanos, ya no es requisito esperar ese tiempo, pero debes contar con tu acta de divorcio . Si vuelves a contraer matrimonio sin disolver legalmente el primero, incurres en bigamia y te meterás en problemas legales.

Considera los puntos anteriores para evitar contratiempos que impidan temporalmente la celebración del acto civil. Pide informes en el Registro Civil de tu municipio para conocer sobre otras medidas aplicables en este tiempo de pandemia.

Documentos que debes presentar

La celebración de un matrimonio es un contrato que requiere de formalidades específicas. El juez del Registro Civil cumple con el papel de dar fe pública del acto una vez que has dado cumplimiento a los requisitos de fondo y forma. La documentación a presentar suele ser la siguiente:

Acta de nacimiento de los contrayentes, certificada y con su copia. Este documento es fundamental en el trámite, ya que da certeza sobre tu identidad, nacionalidad y lugar en el que te registraste. Es la base para la creación de tu Clave Única de Registro de Población (CURP), la cual puedes obtener por Internet.

El documento que contiene tu Clave Única de Registro de Población (CURP) , emitido por el Registro Nacional de Población. Puedes descargarlo de Internet.

, emitido por el Registro Nacional de Población. Puedes descargarlo de Internet. Identificación oficial de los contrayentes, en original y copia. Los padres de los novios, si es que asistirán, también deben presentar este documento.

Constancia de soltería emitida por el Registro Civil del contrayente que proviene de otro municipio o delegación. Si ambos novios fueron registrados en el mismo lugar en el que se casarán, no será necesario.

Identificación oficial de los testigos. Cada uno de los novios presentará dos personas que cumplan esta función.

Certificado médico en el que conste el estado de salud para efectos de enfermedades de transmisión sexual como sífilis o sida. Sirve para identificar la compatibilidad y el tipo sanguíneo de los novios.

Solicitud llenada en la que se especifique el régimen en el que se celebrará el matrimonio.

Cómo solicitar una certificación de nacimiento mexicana

Como mencionamos, uno de los requisitos indispensables para la celebración de la boda civil es tener este certificado. A través de él se acreditan los datos de tu personalidad como el nombre, lugar de nacimiento, información sobre los padres y otros aspectos legales que crean los rasgos legales que te identifican.

Algunas parejas han tenido que postergar el matrimonio civil por no contar con el documento oficial que compruebe su origen. Pero a ti no te pasará esta desgracia porque tienes esta información en tus manos.

Es importante que exhibas este documento porque permite comprobar tu nacionalidad y ayuda a que el Registro Civil pueda localizarte en su padrón y efectuar el protocolo de matrimonio. Por esto es necesario que tramites una copia certificada del acta de nacimiento .

El COVID-19 no ha impedido que las parejas se casen por la vía civil. Si piensas contraer matrimonio en este periodo, no olvides tomar las medidas sanitarias adecuadas para prevenir contagios. Reúne la documentación con anticipación, y no olvides el acta de nacimiento mexicana.