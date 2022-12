¿Cuáles han sido las grandes sorpresas de Qatar 2022?

Mientras se definen quiénes serán los cuatro mejores de esta edición de la Copa del Mundo, es un buen momento de hacer un breve repaso de lo que ha dejado hasta ahora el torneo más importante de todos. Con grandes partidos y sorpresas dentro del campo de juego, el Mundial de Qatar 2022 promete ser histórico. Por ejemplo, una pregunta posible es la siguiente: ¿podrá alguien destronar Mbappé del puesto de goleador ?

Ese interrogante aún no tiene respuesta, pero sí es posible mirar hacia lo ocurrido en las últimas semanas y encontrar resultados y rendimientos que quedarán en la memoria del gran público. ¿Qué selecciones no estuvieron a la altura de las expectativas previas? ¿Qué equipos han logrado demostrar más de lo esperado?

Además, no deberemos olvidarnos que el Mundial de Qatar 2022 ya es histórico por un motivo externo a él: será la última vez que se dispute con 32 equipos, ya que, a partir de la próxima edición de 2026, serán 48 los equipos participantes del torneo . ¿Será un cambio para mejor? Solo el tiempo lo dirá.

Las grandes sorpresas de Qatar 2022

1) Arabia Saudia 2 – Argentina 1

La presencia de Messi en un campo de juego no deja a nadie indiferente, por lo que una gran audiencia siguió el debut mundialista de Argentina. En teoría, se enfrentaba a la selección más débil del grupo C, por lo que todos daban por sentado una victoria holgada del equipo sudamericano, así como también una participación estelar del astro ex Barcelona.

Sin embargo, y a pesar del gol de penar marcado por Messi, Argentina terminó perdiendo el partido por 2 a 1, lo que comprometió mucho más de lo que se esperaba su pasaje a octavos. De esta manera, Qatar 2022 empezaba a demostrar que los pronósticos deportivos de las mejores casas de apuestas deberían tener en cuenta este tipo de sorpresas.

2) Japón 2 – Alemania 1

A la hora de pensar en candidatos a ganar el Mundial, el nombre de Alemania es siempre una figura puesta. Los campeones en Brasil 2014 venían de una mala experiencia en Rusia 2018 y buscaban revancha en Qatar. Y todo hacía parecer que todo iba bien para la selección europea cuando logró ponerse en ventaja.

Sin embargo, Japón ha demostrado que su fútbol se encuentra atravesando un sólido crecimiento, por lo que, en una gran ráfaga final, pudo revertir el resultado y empezar a sentenciar la salida de Alemania una vez más en fase de grupos. Con este resultado, otra selección asiática sorprendió en primera ronda.

3) Marruecos 2 – Bélgica 0

El único cabeza de grupo eliminado en Qatar 2022 terminó siendo Bélgica, algo que causó sorpresa a nivel mundial . La selección europea, que había salido tercera en Rusia 2018 y llegaba como la selección número 2 en el ranking FIFA, no pudo superar una ronda que, a priori, se presentaba como accesible.

El gran responsable de ello fue Marruecos, que pudo demostrar su buen fútbol y verticalidad en los momentos finales del partido, para imponerse por un 2 a 0 que no solo sellaría la eliminación de los belgas, sino que también marcaría el boleto a octavos de final de la selección africana. Como veremos más adelante, esta no es la única gran sorpresa de Marruecos en esta Copa del Mundo.

4) Camerún 1 – Brasil 0

Si bien Brasil disputó este partido, el último de la fase de grupos, ya clasificado y con un equipo alternativo, no deja de sorprender que caiga derrotado ante un conjunto que claramente es inferior en lo futbolístico. De hecho, Camerún no pudo sortear esta instancia del mundial.

Con actuaciones deslumbrantes en esta copa del Mundo , los dirigidos por Tite han dejado ver falencias también a nivel defensivo, por lo que será cuestión de tiempo saber si este resultado con Camerún resultó previsor o simplemente fue un tropezón en el camino hacia la gloria máxima.

5) Marruecos 0 (3) – España 0 (0)

Por último, la gran sorpresa hasta el momento ha sido la eliminación de España en octavos de final a manos de Marruecos. La selección comandada por Luis Enrique había dado que hablar tras un 7 a 0 inicial ante Costa Rica, pero luego no pudo repetir esa actuación ante Alemania y Japón en su grupo, quedando incluso en segundo puesto por detrás de los asiáticos.

Amplio favorito para esta fase, la selección española no pudo volver vertical su gran manejo y posesión del balón, mientras que los africanos demostraron un gran orden táctico que les permitió mantener el resultado y dar el golpe de esta edición de la Copa del Mundo en las manos de su arquero Bono.