Critica desertora norcoreana a unviersidades de EU

Una desertora de Corea del Norte dijo que consideraba a Estados Unidos como un país de libre pensamiento y expresión --- hasta que asistió a una universidad en este país, publicó New York Post.

Yeonmi Park asistió a la Universidad Columbia y quedó impactada de inmediato por lo que catalogó como un sentimiento anti-occidental en el salón de clases y un enfoque en lo que es políticamente correcto que la hizo pensar que “incluso Corea del Norte no está tan loco”.

“Yo esperaba que iba a pagar esta fortuna e invertir mi tiempo y energía para aprender cómo pensar. Pero ellos lo fuerzan a uno a pensar de la manera en que ellos quieren”, le comentó Park a Fox News.

“Me di cuenta que esto es una locura. Pensé que Estados Unidos era diferente de lo que vi en Corea del Norte y me empecé a preocupar”.

Esta joven de 27 años le comentó a The Post que no podía creer que le pidieron que se “censurara a sí misma” en una universidad de Estados Unidos. “Crucé literalmente el Desierto Gobi para ser libre y me di cuenta que no lo soy. Estados Unidos no es libre”, agregó.

Yeonmi Park huyó de Corea del Norte a los 13 años, en el 2007, una travesía que la llevó a ella y su familia a China y a Corea del Sur antes de que asistiera a una universidad en Nueva York en el 2016.

“Esas personas se están censurando unas a otras voluntariamente, se silencian unas a otras, no hay nadie que las fuerce a hacerlo”, dijo.

“Pensé que los norcoreanos eran los únicos que odiaban a los estadounidenses, pero resulta que hay muchas personas de este país que lo odian”, le comentó a The Post.

Park comentó que cuando era niña pensó que el dictador Kim Jong Un estaba “muerto de hambre” y trabajaba mucho hasta que estuvo en Corea del Sur y vio fotos de él comparadas con otras personas que reamente eran delgadas y tenían hambre.

“Eso sucede cuando a uno le lavan el cerebro”, dijo. “De algunas maneras en Estados Unidos también les han lavado el cerebro. Aun cuando tienen la evidencia ante sus ojos no la pueden ver”.