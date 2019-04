Confirma Microsoft que ya se pueden quitar si miedo los USB

Ya resulta más sencillo conservar la tranquilidad sobre la expulsión segura de las memorias tipo “USB” de las computadoras.

Al emplear el sistema operativo Windows 10 de Microsoft, los usuarios pueden sacar los dispositivos de memorias externas sin asustarse o ponerse paranoicos. Con la nueva modalidad de “expulsión rápida” los aparatos portátiles están listos para jalarse “en cualquier momento”, de acuerdo con la unidad de apoyo de Microsoft Windows, siempre y cuando los usuarios no se encuentren grabando archivos en los “USB”s. Los usuarios ya no tienen que activar “expulsar en forma segura” para saber que resulta seguro retirar las memorias, publicó The Washington Post.

La nueva política de actualización sobre el dispositivo puede usarse a fin de “satisfacer mejor las necesidades de usted”, señaló Microsoft al actualizar la versión 1809 del sistema operativo Windows 10.

Como informó el sitio The Verge, el cambio para que la modalidad de “expulsión rápida” fuera automática se implementó el año pasado, cuando salió la versión 1809, pero Microsoft anunció y explicó la semana pasada la actualización.