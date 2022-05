Con SssTikvideo descarga TikTok sin interrupciones gratis

¿Cansado de las marcas de agua que te impiden ver el video? ¿El downloader que usas deja marcas de audio? Todo esto es cosa del pasado, porque con SssTikvideo puedes gozar de tu contenido preferido de TikTok para ver sin conexión, sin interrupciones en el sonido o video.

Así como lees, se trata de un método que además de brindarte los mejores resultados, también es gratuito e ilimitado. Por lo que, todo lo que tienes que hacer es seguir leyendo para conocer cómo puedes aprovechar estas herramientas y todo lo que tiene para ti.

¡SssTikvideo es compatible con Android, iOS, Windows y Mac!

Antes de conocer cómo descargar TikTok to MP4 o MP3 , debes saber que SssTikvideo es un servicio que podrás usar desde cualquier dispositivo que poseas.

No importa si eres del team de Apple o de Android, incluso si el equipo que utilizas es un ordenador. ¡Podrás acceder a SssTikvideo desde todos!

¿La razón? Que esta herramienta no requiere instalaciones que puedan limitar la compatibilidad con los sistemas operativos. En cambio, es una plataforma en línea que puedes visitar y emplear desde diversos navegadores web.

3 Tutoriales para descargar TikTok sin interrupciones con SssTikvideo

Para usar SssTikvideo, o cualquiera de las opciones especializadas de la web ( como SssTikTok ), es importante seguir los pasos para cada dispositivo. Por ello, en esta sección podrás encontrar:

Pasos para descargar TikToks en PC y portátiles.

Cómo bajar contenido de TikTok para Android.

Método para descargar de TikTok en iOS.

Pasos para descargar TikToks en PC y portátiles

Válido tanto para Windows, como para Mac, este paso a paso te permitirá guardar esos videos de TikTok para ver sin conexión y compartirlos por otros medios cuando quieras. Todo lo que tendrás que hacer es:

Iniciar tu navegador de confianza para acceder a la plataforma de TikTok.

En la red social busca el video que te interesa y copia su enlace, para ello presiona sobre la publicación y luego en el botón “Copiar enlace”.

Abre una nueva pestaña en el navegador y visita la web de SssTikvideo.

Pega el link en el campo central de la web y activa el proceso dando clic en el botón “Descarga”.

Cuando la página actualice, tendrás las opciones “MP3” y “MP4”, elige la de tu preferencia.

Cómo bajar contenido de TikTok para Android

En el caso de dispositivos Android, el tutorial varía un poco. Sin embargo, los resultados serán igual de rápidos y de calidad; haz lo siguiente:

Si tienes la app de TikTok iníciala para emplearla, de lo contrario, puedes instalarla desde el Google Play.

Tendrás que hallar el video en la red social, bien sea con el buscador, o desplazándote por el contenido.

Una vez ubiques el video, presiona el botón de flecha que acompañará a la publicación, así conseguirás acceder a la opción “Copiar enlace”.

Ahora abre tu navegador de confianza, allí dirígete a la web de la herramienta.

Coloca el enlace en la barra de trabajo, presiona “Descargar” y luego en la opción de formato que desees.

Método para descargar de TikTok en iOS

Si eres usuario de iOS, seguramente te has enfrentado a las restricciones implementadas por la compañía en versiones iguales o superiores al 12. No obstante, con SssTikvideo y la app Documents by Readdle (que puedes instalar desde App Store) podrás conseguirlo fácil y satisfactoriamente. Los pasos son estos:

Entra a la app de TikTok para iOS, o instálala desde la store si no la posees.

Busca el video y pulsa el botón “Compartir”, el cual tendrá un icono de flecha y estará en la parte derecha de la publicación.

En las opciones emergentes, selecciona aquella que te permite “Copiar el enlace”.

Lo siguiente que debes hacer es iniciar el Docuements by Readdle, y acceder a la opción de Navegador dentro del mismo.

Usa esta última función para visitar la página de SssTikvideo y pega el enlace en su barra de trabajo.

Todo lo que queda por hacer es presionar “Descargar” y, para culminar, en “MP3” o “MP4”.

5 Razones por las que elegir SssTikvideo

No es un secreto que internet está lleno de downloaders, sin embargo, no todos son realmente funcionales, son difíciles de utilizar o, simplemente, tienen un gran costo monetario o en información. Por ello, cuando se trata de la mejor herramienta para descargar contenido de TikTok, SssTikvideo se lleva la delantera.

Y es que, podrás disfrutar de múltiples ventajas, entre las que resaltan:

Es una herramienta gratuita

Pero esto no le resta funcionalidad ni afecta de manera negativa los archivos en alta calidad y sin marcas de agua que obtienes.

También es segura

Tanto para ti durante su uso, como con tus datos al no requerírtelos. Ni siquiera tendrás que iniciar sesión, vincular cuentas o instalar aplicaciones.

Está disponible en español

Lo que, sin duda, es un cambio bienvenido en comparación con otras herramientas. Ya no tendrás que adivinar lo que dice y podrás optar por una experiencia más placentera en tu idioma de preferencia.

Ahorro de tráfico

La selección de los archivos de menor peso te ayudará a ahorrar tráfico, pero también a ser más eficiente con el almacenamiento.

Fácil de utilizar

Y como ya has podido notar, el procedimiento para descargar contenido de TikTok con SssTikvideo es muy fácil de completar y toma unos pocos segundos.