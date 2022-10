¿Cómo hacer una estrategia de marketing digital?

En la actual era digital, donde cada vez son más las personas y dispositivos que están conectados, hacer presencia en internet juega un papel crucial en el éxito de nuestro negocio. Esto no significa que con solo tener una página web nos llegarán miles de clientes y abundantes ingresos de la noche a la mañana.

El significado de “hacer presencia en internet” implica realizar de manera constante una serie de estrategias a fin de atraer clientes potenciales, fidelizarlos y así ampliar nuestro negocio. Dado que cada negocio tiene sus particularidades y público objetivo, se debe analizar cuidadosamente el tipo de estrategia que se va a emplear a fin de obtener buenos resultados en las campañas que se realicen. Veamos a continuación algunas estrategias de marketing digita l muy útiles para darnos a conocer en el mundo digital.

Es importante que nuestra página web tenga un dominio

Una de las primeras estrategias esenciales para dar a conocer nuestro negocio en internet es contar con nuestra página web. De hecho, actualmente existen excelentes gestores de contenidos web, los cuales nos ahorrarán mucho tiempo tanto en su creación como en la publicación de contenidos: WordPress, Blogger, Joomla, Drupal, Wix, entre otros.

Sin embargo, el no tener un dominio web y utilizar, en su lugar, un subdominio o la dirección IP de la página, no nos tomarán en serio y muy probablemente no nos vuelvan a visitar. Por ende, una de las primeras acciones que debemos tomar al tener nuestra página web es que posea un dominio.

Actualmente, existen una gran variedad de dominios en el mercado. Si tenemos planeado ofrecer productos / servicios a nivel global, un .com o .net sería lo mejor. En caso de que nuestros planes se centren en un mercado específico como México, por ejemplo, lo idóneo es comprar un dominio mx.

Aprovechar las redes sociales

Dada la gran popularidad que tienen actualmente las redes sociales, estas resultan ser excelentes aliadas a la hora de dar a conocer nuestro negocio en internet. Sin embargo, no todas las redes sociales darán el mismo resultado, ya que las mismas se orientan hacia diferentes públicos objetivos. Por ende, para maximizar las probabilidades de captar una audiencia determinada, debemos conocer hacia qué público se orientan las redes sociales que tengamos a la vista. Veamos algunos ejemplos:

Twitter - La popular red social de micro-blogging se orienta más hacia un público que busca estar informado.

Facebook - Esta red social es la más usada para compartir contenido entre familiares y amigos.

Instagram / Pinterest - La plataforma social predilecta de los usuarios asiduos a la fotografía. De hecho, en esta red social los contenidos se basan prácticamente en imágenes.

YouTube / TikTok - El social media preferido de los usuarios que gustan compartir contenidos audiovisuales.

Al emplear el email marketing como estrategia, se deben segmentar los públicos objetivos

La estrategia del email marketing o el envío de correo masivo es una excelente opción si ya hemos captado varios clientes potenciales y buscamos fidelizarlos a nuestra marca. Sin embargo, no todas las promociones, comunicados o presentaciones tendrán el mismo recibimiento, ya que como dice el dicho coloquial: “Para gustos, los colores”.

Afortunadamente, muchas de las soluciones empleadas para el email marketing cuentan en la actualidad con numerosas funcionalidades basadas en IA, las cuales nos facilitan la tarea de segmentar nuestras campañas. Así, podremos elaborar nuestras estrategias de email marketing de acuerdo al público objetivo que queremos llegar: por edades, sexo, ubicación, intereses, etc.

Realizar campañas a través de buscadores

Si disponemos de recursos para darnos a conocer en internet, una buena opción es emprender campañas de marketing a través de los principales motores de búsquedas. Este tipo de estrategia es conocido como SEM (Search Engine Marketing) y se trata fundamentalmente de realizar anuncios publicitarios de pago en los principales buscadores webs.

Las plataformas de anuncios patrocinados más reconocidas son Google Adwords, Bing Ads, Yahoo! Search Marketing y Facebook Ads. Estos sistemas de publicidad tienen la ventaja de que podemos segmentar nuestro público objetivo y así conseguir tráfico de calidad hacia nuestra página web.

Contar con blogs

Muchas personas suelen afirmar que una página web y un blog son lo mismo, y en cierta manera lo son. La diferencia principal entre ambos medios digitales es que los blogs son utilizados para comunicar ideas, proyectos, avances e informaciones de una manera más cercana con nuestros visitantes y clientes potenciales.

Podríamos decir que los blogs vienen a ser en nuestro negocio como una especie de escaparate digital donde hablamos sobre las innovaciones, actualizaciones o proyectos a futuro de nuestros productos y servicios. Obviamente que este tipo de contenido se actualiza con más frecuencia, lo cual mejora el posicionamiento en los principales motores de búsqueda web y por ende, generan un mayor tráfico.

¿Qué se debe tener en cuenta a la hora de elaborar una estrategia de marketing digital?