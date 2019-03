Científico de la UNAM afirma que un embrión no es una persona

Ciudad de México— Cuando se habla de aborto y de penalizarlo, se suele decir que practicarlo significa matar a una persona.

Sin embargo, las medidas dictan que se realice antes de la semana 12 de gestación y el biólogo Antonio Lazcano Araujo explica que "un embrión no es una persona".









En el marco del curso Schrödinger y la biología: 75 años del libro ¿Qué es la vida?, el biólogo miembro de El Colegio Nacional mencionó que "una cosa es estar vivo y otra es ser una persona: un embrión no es una persona, es un conjunto de células".

Antonio Lazcano explicó que antes de que haya actividad nerviosa, "no se puede decir que se trate de una persona o individuo en potencia, sino de una masa de células vivas que no son una persona, no tienen derechos sociales".









Porque, a diferencia de las matemáticas, "la vida es un concepto empírico cuya caracterización depende de un contexto histórico específico", explicó el biólogo.

Así que la ciencia derrota una vez más uno de los argumentos de quienes se oponen al aborto legal y demuestra que un embrión no es una persona.