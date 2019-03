¿Ayuwoki?, la policía cibernética mexicana alerta este riesgo

Un nuevo meme está ganando seguidores en las redes sociales. Se trata de una grotesca máscara con la figura de un famoso cantautor.

La figura que está causando miedo en Internet tiene el rostro de Michael Jackson (1958-2009) al parecer, con el propósito de provocar terror a los cibernautas.

La versión que más se ha compartido señala que "Ayuwoki" aparecerá en la casa de quien lo comparta a las 3 de la mañana, para gritar de la misma forma que lo hacía el llamado "rey del pop": "¡Hee hee!"

Los internautas bautizaron esta imagen como "Ayuwoki", que es una especie de mala pronunciación de la canción Smooth Criminal, que en una estrofa dice "Annie, are you ok?"

Sin embargo, las autoridades policiacas de Baja California y de Sonora alertan sobre el riesgo.

“Ayuwoki” en video

Si te interesa saber qué es "Ayuwoki" y cuál es la historia detrás del meme, te diremos que parece relacionarse con una creepypasta, es decir, una historia de terror breve que se comparte con el fin de aterrar a los internautas.





El famoso meme busca causar terror por las noches.

Particularmente, se habría originado a raíz de un video publicado en YouTube, llamado My Ghoul Jackson (Mi demonio Jackson), donde se observa al "Ayuwoki" moviéndose solo.

De hecho, es posible ver a cierta figura que en un principio estaba pensada para ser el cantante estadounidense Elvis Presley (1935-1977), pero por alguna razón terminó con la vestimenta de Michael Jackson.

Las redes sociales han viralizado el contenido de dicho video con el rostro desfigurado de Michael Jackson y la falsa historia.





Nos define lo que compartimos

De acuerdo con Javier de Rivera, sociólogo especializado en sociedades digitales y autor del blog Sociología y Redes Sociales, existen varios factores que llevan a la gente a compartir determinados mensajes.

"Replicar contenidos es una forma fácil de comunicar algo sin producirlo uno mismo. Al hacerlo, te estás identificando con esa información, es como una seña de identidad. En las redes sociales, nos definimos", explica De Rivera.

Sin embargo, detrás de los mensajes que se viralizan se ha encontrado una teoría científica. Psicólogos de la Universidad de Los Ángeles, en Estados Unidos, identificaron las regiones del cerebro asociadas a la propagación exitosa de las ideas.

De acuerdo con este estudio, se trata de la llamada unión temporoparietal, región del cerebro que se activa cuando vemos algo que creemos que vale la pena compartir.

Además, los científicos comprobaron que cuanto más se activa esta zona, más persuasivos somos a la hora de vender una idea.

Respuestas positivas nos animan a compartir más

Otro estudio también descubrió que existe mayor actividad en el cerebro, específicamente en la región llamada núcleo accumbens (encargada de activar nuestra motivación y parte fundamental del circuito de recompensa) cuando los usuarios de redes sociales (Facebook, por ejemplo) reciben respuestas positivas ("likes") hacia sí mismos que cuando son otras personas quienes se ven beneficiados con un "me gusta", aunque sean sus amigos.

Ahora sabes qué es Ayuwoki y, por tanto, puedes dormir sin miedo o preocupación durante toda la noche.