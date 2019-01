Aseguran haber descubierto huella de Da Vinci en un dibujo

En el año en que se conmemora el 500 aniversario luctuoso de Leonardo da Vinci continúan las revelaciones en torno al genio del Renacimiento, pues han asegurado haber descubierto una huella digital del autor de "La Gioconda" en uno de sus dibujos médicos, publicó El Universal.

La Royal Collection Trust ha informado a través de Twitter que los detalles del hallazgo serán dados a conocer en el libro Leonardo da Vinci: A closer look (Leonardo da Vinci: Una mirada más cercana, en español) que será publicado este viernes.

A través de un comunicado se informó que la publicación se centrará en los 80 mejores dibujos de Leonardo que forman parte del fondo de la Colección Real, aunque pretende abordar los métodos de dibujo, herramientas y materiales del artista.

Este trabajo es resultado de las indagaciones científicas de Alan Donnithorne, ex jefe de Conservación de Papel de la Royal Collection Trust. En sus operaciones el experto utilizó herramientas como microscopía, imágenes ultravioleta, reflectografía infarroja y fluorescencia de rayos X.

Lo que ha cautivado más de este trabajo es la huella digital de Leonardo da Vinci en el dibujo El sistema cardiovascular y los órganos principales de una mujer. Se enfatiza que tanto la marca tiene la misma tinta de color marrón rojizo que las líneas de tinta del dibujo y lo que han propuesto es que Leonardo, al término de su creación, sujetó la hoja con los dedos llenos de tinta.

El lanzamiento de Leonardo da Vinci: A closer look coincidirá con la inauguración de 12 exposiciones en Reino Unido de los dibujos del florentino en el marco de su 500 aniversario luctuoso.

Hidden details in #LeonardoDaVinci's drawings are revealed in our new book, 'Leonardo da Vinci: A Closer Look' which is published on Friday. This image shows his thumb print in the same reddish-brown ink as the rest of the drawing. https://t.co/BWNWiv7I2G #Leonardo500 pic.twitter.com/1xCeaNFU4t

— RoyalCollectionTrust (@RCT) 28 de enero de 2019