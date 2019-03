Alimentos de temporada para la Primavera

Ciudad de México.- La Primavera trae consigo los días más soleados y resplandecientes; las flores que nos deleitan con sus hermosos colores pero sobre todo, los deliciosos alimentos que llegan con la temporada.

La OMS recomienda consumir alimentos de temporada y en general aumentar la ingesta de frutas y verduras, pues de hacerlo cada año podrían salvarse 1.7 millones de vidas si se aumentara lo suficiente el consumo de frutas y verduras, publicó El Universal.

El ser humano siempre se ha beneficiado con aquellos alimentos que extrae de la madre tierra, y esta temporada de Primavera, no es la excepción.

Los alimentos que llegan con la Primavera, en temporada óptima, son el aguacate, que es rico en vitaminas C, E y sobre todo en potasio. Otra fruta que nos acompaña con la Primavera, es el limón, que es fuente de vitamina C, así como las fresas que son antioxidantes y nutren la piel, el mango que aporta la vitamina C y A, y la pera que nos brinda calcio y fósforo.

También podemos encontrar el plátano que es muy rico en potasio, la naranja que es buena en vitamina C y el kiwi que favorece la formación del colágeno. Esto es en cuestión de frutas, pero también no dejemos de lado las verduras que nos acompañan con la temporada.

En la Primavera, las verduras de temporada son las acelgas, que son ricas en fósforo, hierro, potasio y sodio.

Otro alimento de temporada primaveral es el apio que contiene vitamina C y E. La lechuga que refresca y es benéfica para el cuerpo humano, ya que es rica en magnesio y potasio, otra verdura que es común en la Primavera es la zanahoria, rica en potasio y fósforo, y por último el rábano, este no sólo es exquisito en el pozole, sino que es una verdura que refresca y es muy buena para eliminar las toxinas del cuerpo, señala Discovery Salud.

No cabe duda, que nos esperan días soleados pero muy refrescantes, sobre todo con los alimentos que llegan con la Primavera. La temporada multicolor nos abraza y con ella, también sus sabores.