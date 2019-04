AHF abre línea de WhatsApp para resolver dudas sobre VIH

Ciudad de México— Con la idea de incrementar la detección de personas con VIH en nuestro país para su inmediata vinculación rumbo a su tratamiento AHF México AC (Aids Healthcare Foundation) pone en marcha su línea de WhatsApp. Estará abierta a usuarios de lunes a viernes entre 09:00 a 17:00 horas, a través de los números 5511480507 y el especial para la región Oaxaca en el 951 564 4525, en todo momento anónimo y confidencial.

El equipo dirigido por el Coordinador de Proyectos Especiales, Bernardo Moreno Peniche trabaja en la herramienta digital que se implementa con el objetivo de alcanzar a personas que no son usuarias constantes en otras redes sociales, o que incluso no tienen posibilidad de acceder a ellas, por ejemplo, en las comunidades alejadas de Oaxaca donde podrá faltar internet, pero no un móvil.

“A 14 días de prueba, hoy lanzamos oficialmente la línea para que todos los interesados se atrevan a resolver sus dudas, que de acuerdo a la experiencia de su fase beta van desde la ubicación de nuestros wellness center, hasta detalles sobre prácticas de riesgo, periodos de ventana en referencia al VIH y otras ITS, o recomendaciones de servicios médicos relacionados, todo mensaje es confidencial” comentó el doctor Moreno Peniche.

Para Nicole Finkelstein, directora de AHF México es importante recordar que las cifras en el tema del VIH y sida no mejoran, “por ello, una de nuestras tareas constantes es detectar a personas con el virus para vincularlas inmediatamente a su atención, mientras más temprano es el diagnóstico llegar al punto de indetectable es más amable, recordemos que una de cada 3 personas desconoce su estatus VIH en México por temor al estigma, es una de las razones por las que aprovechamos el anonimato de WhatsApp”

“El equipo brinda información basada en evidencias, aún en experiencias críticas cuando los usuarios llaman angustiados a las tres de la mañana buscando una solución de emergencia ante su exposición a una situación de riesgo, desde el primer contacto el interesado encontrará información relacionada con VIH, sus factores de riesgo, forma de prevención y qué hacer en el caso de resultar reactivo”.

La política pública de acceso universal y gratuito a los medicamentos antirretrovirales en México, consiguió disminuir la mortalidad por VIH a partir del 2008 y para que la tendencia continúe, es indispensable incrementar la detección oportuna de personas con VIH; vincular en caso de reactivo y lograr que éstas alcancen la supresión viral de manera sostenida. Y una herramienta como el WhatsApp aporta opciones de acercamiento a sectores que no llegamos de otra forma.