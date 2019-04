Adiós a los brackets, llegaron los alineadores invisibles

MOONS surge en México para revolucionar los tratamientos de ortodoncia, ofreciendo a sus usuarios una nueva alternativa para tener una sonrisa perfecta sin la necesidad de usar brackets.

MOONS es una empresa mexicana de alineadores invisibles creada por dos emprendedores que ofrece un servicio de estética dental en la que con una sola visita al estudio de MOONS, se planea todo el tratamiento. Esto hace que sea hasta un 65% más económico que los consultorios tradicionales. Su objetivo es ayudar a la gente a lograr una sonrisa perfecta en un promedio de 6 meses, con un tratamiento que mueve poco a poco los dientes, de forma suave y con mínima incomodidad.

Los alineadores invisibles no tienen metales, alambres ni ligas. MOONS cuenta con tele-odontología avanzada y personalizada. Se fabrican con tecnología de impresión 3D con un termoplástico de calidad internacional que provee alineadores sólidos, cómodos y de alta precisión. Todos son libres de Bisfenol A, talatos y parabenos.

El proceso de MOONS es muy simple. Inicia con una sola visita al moons Studio ubicado en Polanco, donde los expertos revisan los dientes del cliente; si es candidato, se empieza a planear su tratamiento a la medida. Después, recibe un video en 3D con los resultados que puede esperar del tratamiento en su correo electrónico, así sabe exactamente cómo quedarán sus dientes y la duración de su plan. Finalmente, el cliente recibe todos los MOONS en casa en un solo paquete y está listo para usarlos. Si necesita ayuda o tiene dudas, puede consultar al equipo de expertos MOONS en cualquier momento por WhatsApp o videollamada.

En México los tratamientos ortodónticos tradicionales cuestan entre $30,000 y $90,000 MXN, por lo que no son accesibles para muchos. El objetivo de MOONS es proveer un tratamiento ortodóntico deexcelente calidad, sencillo y accesible para todos; siendo hasta 65% más económico que otras opciones.

El tratamiento se puede pagar a 12 mensualidades sin intereses de $1,999 MXN o un pago de $23,990 MXN. Además, no hay citas en el ortodoncista. Si el interesado no es candidato para usar MOONS, no tendrá que pagar nada en su cita de diagnóstico. De igual forma, si el paciente no está satisfecho dentro de los primeros 30 días, se les reembolsará completamente su dinero.

Creado a finales del 2018 en la Ciudad de México, actualmente MOONS cuenta con un equipo de ortodoncistas con más de 10 años de experiencia en el sector, todos certificados en el uso clínico de los alineadores invisibles y, además, con el respaldo de un comité de asesores clínicosreconocidos en la República Mexicana.

MOONS es una startup mexicana creada por Leonardo Mirón y Tommaso Tomba. Tommaso, CEO de la empresa, se graduó en Cambridge y trabajó en Linio México, creando el equipo de Business Intelligence, Mobile y Marketplace en Latinoamérica. Debido a su pasión por el emprendimiento y la tecnología, decidió regresar a estudiar y hacer una maestría en Oxford.

Durante este periodo, en una visita al dentista decidió preguntar por un tratamiento de ortodoncia. Definitivamente no quería usar brackets tradicionales y las opciones de alineadores invisibles que le ofrecieron tenían precios sumamente altos para tratarse de un arreglo menor. Es aquí cuando decide darse de baja de su maestría y asociarse con Leonardo, emprendedor en serie con experiencia previa en tecnología y creación de startups, para crear MOONS.

Así, en diciembre de 2018 surge MOONS, con la misión de crear tratamientos de ortodoncia accesible para todos y ayudar a cientos de personas a arreglar sus dientes sin los molestos brackets y sin pagar de más.

- El paciente recibe los alineadores invisibles en su casa sin necesidad de ir a citas al dentista cada mes

- En un promedio de 6 meses se pueden ver los resultados finales