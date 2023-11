6 criptomonedas a tener en cuenta al revisar tu cartera a final de año

En el espacio de las criptomonedas, es fundamental mantenerse al día de las últimas oportunidades de inversión. Con los mercados de criptomonedas llenos de innovación y crecimiento, seis criptomonedas han surgido como cambiadores del juego.

Están llamados a redefinir sus respectivos sectores y a proporcionar a su cartera enormes beneficios el año que viene. Por lo tanto, tiene sentido leer este artículo y tomar nota de las selecciones que hemos hecho, ya que pueden marcar la diferencia entre que su cartera suba o baje.

NuggetRush (NUGX) - El juego P2E esencial para los nuevos inversores

NuggetRush (NUGX) es un faro en el panorama en evolución del mercado DeFi y las inversiones en altcoins. Operando en la cadena Ethereum, esta criptomoneda tiene un límite de suministro de 500.000.000. A diferencia de muchas monedas meme que ofrecen poco más allá del bombo inicial, NuggetRush ha dado a conocer un juego de blockchain centrado en la comunidad play-to-earn (P2E). Esta iniciativa ofrece a los jugadores una experiencia de juego atractiva al tiempo que sirve a un propósito mayor. El objetivo del token NUGX es ambicioso: alcanzar los 100 millones de dólares de capitalización de mercado.

NuggetRush presenta una mezcla única de minería de oro, criptodivisas y minería artesanal del mundo real en su juego P2E. Hace algo más que ofrecer las mejores criptomonedas para comprar ahora; proporciona valor. Los jugadores son incentivados con activos del juego y también pueden contribuir a mejorar los medios de subsistencia de los mineros artesanales en regiones desfavorecidas. Con los tokens NUGX, los inversores no se limitan a navegar por las mejores criptomonedas que invertir, sino que entran en un ecosistema integral en el que la mejor DeFi se encuentra con un impacto mundial genuino.

En una era en la que las mejores NFT para comprar y el comercio de criptodivisas para principiantes se está convirtiendo en algo habitual, comprender el ecosistema más amplio es primordial. El mundo GameFi de NuggetRush es algo más que otra cripto empresa. Es un cambio en la forma en que percibimos la unión del juego, la blockchain y el impacto en el mundo real. Ofreciendo seguridad y transparencia a través de la blockchain Ethereum, e introduciendo NFT coleccionables, NuggetRush promete un sinfín de oportunidades para los jugadores de todo el mundo. A medida que se desarrolla el viaje, una cosa está clara: en NuggetRush, cada participante tiene el potencial de alcanzar un gran éxito. Así que, tanto si estás pensando en qué cripto comprar hoy a largo plazo como si buscas la NFT más guay, NUGX puede ser la respuesta.

Borroe Finance (ROE) - Lo que todo el mundo está comprando: ¿Qué criptomoneda comprar?

Borroe (ROE) es una solución innovadora en el sector de las criptomonedas ICO y el mercado DeFi, que opera en la cadena Polygon, una cadena lateral de Ethereum. Con un suministro de tokens de 1.000.000.000 ROE (tokens erc20), Borroe está liderando el camino de cómo funcionará la financiación futura con su exclusivo mercado de financiación impulsado por IA. Ya sea a partir de regalías, suscripciones o facturas, los participantes ahora pueden convertir estas ganancias en flujo de efectivo inmediato vendiéndolas a comunidades entusiastas.

Los sistemas financieros tradicionales han sido en gran medida incapaces de seguir el ritmo de la rápida evolución de la esfera digital, pero Borroe llena este vacío de forma eficaz. Borroe Finance permite a las empresas convertir sus facturas futuras en NFT de tendencia. A continuación, estas NFT se colocan en el mercado de Borroe a un tipo de interés reducido. Este modelo muestra cómo debería funcionar el crowdfunding de Web3, empoderando a los usuarios y otorgándoles una mayor propiedad, un paso hacia un futuro en el que las contribuciones se valoren adecuadamente.

Mirando más de cerca, algunas de las características más destacadas de Borroe incluyen su distinción como el primer mercado de descuento de facturas NFT con blockchain Web3 del mundo. Ofrece soluciones de financiación instantánea para empresas Web3, atendiendo a una variedad de necesidades como la compra de acciones, actualizaciones de equipos y campañas de marketing. Con una estructura de tarifas clara y una completa transparencia de costes, junto con métodos de pago tanto en criptomoneda como en fiat, Borroe destaca en la lista de las mejores criptomonedas para comprar. Además, su naturaleza deflacionaria, cargos mínimos por transacción y alta escalabilidad hacen de ROE una de las mejores altcoins para comprar e invertir para obtener beneficios a largo plazo.

La asignación pública es del 50% con una adquisición lineal a lo largo de tres meses tras el Token Generation Event (TGE). En cuanto a los impuestos, tanto las compras como las ventas incurren en un impuesto del 3%, distribuido equitativamente entre quema, recompensas y marketing. La incomparable propuesta de valor de Borroe, respaldada por una sólida base tecnológica y un competente equipo directivo, la posiciona para revolucionar el sector y asegurarse una parte sustancial del mercado mundial.

InQubeta (QUBE) - La nueva criptoinversión de la que más se habla

InQubeta, también conocido como QUBE es una iniciativa innovadora en la red Ethereum. InQubeta es el primer mercado de Crowdfunding Web3 centrado principalmente en inversiones fraccionadas. Este enfoque permite a los individuos contribuir en función de su capacidad financiera, democratizando así el proceso de inversión. Imagínate formar parte del próximo gran proyecto de IA como ChatGPT o MidJourney desde el principio. Tal realidad es alcanzable a través de InQubeta.

Además, cabe destacar que se prevé que el precio de QUBE se cuadruplique durante su preventa, lo que la convierte en una de las mejores altcoins en las que invertir. La plataforma no se detiene ahí; está preparada para introducir un mercado de NFT a medida, mejorando la forma en que las startups de IA obtienen capital ofreciendo NFT basadas en recompensas y capital.

Al reconocer los puntos débiles, InQubeta, con su token QUBE, pretende cambiar la forma en que invertimos. Para los inversores potenciales, el token QUBE presenta un modelo deflacionario, con un impuesto de quema instituido tanto para las ventas como para las compras, lo que garantiza una propuesta de valor a largo plazo. Además, al apostar QUBE, los titulares pueden obtener rendimientos pasivos, lo que refuerza aún más su posición como una buena cripto para comprar. Por eso tiene sentido estar entre los primeros inversores, ya que los expertos prevén que el precio de QUBE aumente un 450% tras la preventa.

Uniswap (UNI) - La inversión más inteligente en criptomonedas

Uniswap, representada por el símbolo UNI, ha encontrado su lugar como un cambio de juego en el ámbito de los intercambios descentralizados. A diferencia de sus homólogos tradicionales, Uniswap opera en la blockchain de Ethereum, utilizando un conjunto de contratos inteligentes estratégicos. Al participar, los usuarios no sólo ayudan a mantener la liquidez de la bolsa, sino que también son recompensados con una parte de las comisiones de transacción y tokens UNI recién acuñados.

Al incorporar una multitud de criptoactivos, incluido su token UNI, ofrece servicios sorprendentemente similares a los de las bolsas convencionales. Sin embargo, el aspecto de descentralización añade una capa de beneficios, por lo que es una opción superior entre los principiantes y los entusiastas de cripto experimentados.

Si observamos cómo funciona Uniswap, vemos que no utiliza los métodos de intercambio tradicionales. En su lugar, ha sustituido el modelo habitual de libro de órdenes. Los pools de liquidez alimentan la liquidez en toda la plataforma, facilitando a los usuarios intercambiar sin esfuerzo entre varios tokens ERC20 sin necesidad de un libro de órdenes.

La naturaleza descentralizada de Uniswap significa que no existe un proceso estricto de cotización similar al de las bolsas centralizadas. Básicamente, cualquier altcoin puede llegar a la plataforma de negociación, siempre que haya un fondo de liquidez disponible. Esta ausencia de tasas de cotización convierte a Uniswap en un activo indispensable para proyectos emergentes o de menor envergadura. Los AMM son esencialmente contratos inteligentes con reservas de liquidez, que los operadores pueden emplear para sus operaciones. Estas reservas son mantenidas por proveedores de liquidez incentivados.

A cambio de su contribución, los operadores les compensan con una comisión, que luego se distribuye proporcionalmente entre los proveedores en función de su participación en el pool. Representando la idea central de la descentralización, la plataforma Uniswap y su token UNI se han convertido en cruciales en el mundo de las criptomonedas, en constante evolución.

Aleph Zero (AZERO) - La criptomoneda que todo el mundo quiere tener en sus manos

Aleph Zero (AZERO) está ganando terreno rápidamente en la esfera de las criptomonedas. Esta blockchain centrada en la privacidad está diseñada específicamente para reforzar las actividades web3.0, lo que la convierte en una propuesta atractiva para los principiantes en criptomonedas. La plataforma destaca por su compromiso de ofrecer a los desarrolladores acceso sin restricciones a herramientas que dan prioridad a la privacidad, un movimiento que ha sido fundamental para llamar la atención en todo el espacio digital.

Aleph Zero (AZERO) ha sido diseñado para contrarrestar los problemas que prevalecen en el espacio de las criptomonedas. La congestión, por ejemplo, sigue siendo un reto importante para muchas blockchains, con redes notables como Ethereum lidiando con tarifas de gas exorbitantes. Aleph Zero, sin embargo, ha introducido un innovador mecanismo de consenso para abordar este problema, garantizando una escalabilidad óptima.

Aleph Zero responde a esta preocupación reduciendo drásticamente las comisiones, con una comisión media por transacción de tan sólo 0,0003. Además, en un mundo donde las violaciones de la privacidad son cada vez más comunes, Aleph Zero hace hincapié en la importancia de la privacidad de los usuarios y desarrolladores. A diferencia de las instituciones financieras tradicionales, no exige datos personales. La dedicación de la plataforma a la seguridad, la escalabilidad y la privacidad la convierten en la mejor opción para aquellos que exploran las principales altcoins o buscan la mejor criptomoneda que invertir ahora.

Lido Dao (LDO) - Apuesta segura entre las mejores inversiones de monedas

Surgida antes de la notable "fusión" de Ethereum, Lido, una Organización Autónoma Descentralizada (DAO) y un protocolo de Liquid Staking, revolucionó el mundo de las criptomonedas. El ecosistema Ethereum, conocido por su requisito de 32 Ether en las apuestas, planteaba un reto que Lido abordó con eficacia. La innovación aquí es el stToken, una representación de los activos apostados, que ofrece a los usuarios la flexibilidad de aventurarse en el mercado de las finanzas descentralizadas (DeFi) para obtener un rendimiento adicional.

Aunque Ethereum sigue siendo el foco principal de Lido, la plataforma se ha diversificado para dar soporte a múltiples blockchains Proof of Stake (PoS), demostrando su compromiso con la accesibilidad descentralizada de staking para todo el mundo. El Liquid Staking de Lido, un mecanismo que cambia las reglas del juego en el espacio DeFi, es la mejor criptomoneda para principiantes.

Inicialmente diseñada para Ethereum, Lido ha ampliado sus horizontes, integrando otras blockchains como Polygon, Solana, Polkadot y Kusama. Para quienes exploran las mejores altcoins o buscan la mejor criptomoneda que invertir ahora mismo, la dedicación de la plataforma a la seguridad, la escalabilidad y la privacidad la convierten en una de las mejores opciones.

6 criptomonedas a tener en cuenta al revisar tu cartera a final de año - Conclusión

Invertir en criptomonedas requiere perspicacia y comprensión de las tendencias cambiantes del mercado. Cada una de estas seis criptomonedas ofrece a los inversores una serie de oportunidades, basadas en su oferta y visión únicas. Ya sea la innovación de Borroe Finance, las inversiones fraccionarias de InQubeta, el juego de aventuras P2E NuggetRush o la destreza en el comercio descentralizado de Uniswap, el mercado de las criptomonedas tiene mucho que ofrecer. Con estas seis criptomonedas es posible obtener importantes beneficios.