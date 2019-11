4,7 mil millones MXN serán sorteados mañana en la lotería Mega Millions. ¿Se puede jugar online?

El Mega Millions sigue siendo la segunda lotería más importante del mundo y mañana, 29 de noviembre, se haría entrega de una bolsa de 4,7 mil millones de pesos. Ayer hablamos con Sebastian Díaz, portavoz de TheLotter para América Latina y nos cuenta que el Mega Millions no solo es la mayor lotería del mundo del momento, sino que podría llegar a repartir el mayor pozo del fin de año.

TheLotter incrementa su presencia en México

Cada vez hay más jugadores mexicanos que deciden jugar a la lotería a través de TheLotter. La empresa lleva varios años en el país ofreciendo sus servicios, sin embargo, México ha sido clave durante este año, por lo que TheLotter decidió expandir sus servicios, agregando loterías de mexicanas, la región y añadiendo más contenido en español a su plataforma.

3 pasos para participar en la millonaria bolsa del Mega Millions

1. Ingresar a TheLotter.com y buscar la lotería Mega Millions.

2. Elegir cuántas líneas quieres jugar y escoger los números.

3. Confirmar en la parte inferior se encuentra el botón de Jugar.La participación quedará asegurada para el próximo sorteo.

El próximo sorteo del Mega Millions de Estados Unidos es mañana viernes 29 de noviembre y un mexicano podría ser el ganador.

¿TheLotter tiene ganadores?

Desde 2002, TheLotter.com fue el primer servicio, y sigue siendo líder, para la compra de boletos de lotería a nivel mundial. Hoy cuenta con más de 5,2 millones de usuarios ganadores, como una panameña que ganó USD 30 millones o un salvadoreño que de una sola jugada ganó 1 millón de dólares. En total, suman cerca de 100 millones de dólares en premios pagados a sus usuarios de todo el mundo.

¿Qué pasa cuando un mexicano gana fuera de EEUU?

Si un mexicano llegara a acertar todos los números del sorteo de esta noche, theLotter.com se encargará de pagar todos los viáticos al ganador para viajar y reclamar el premio personalmente. Además, el ganador no deberá pagar ninguna comisión o pago adicional a theLotter y se le asigna gratuitamente un abogado para darle asesoría y acompañamiento hasta que el proceso concluye. Cuando el usuario gana un premio secundario, este será transferido directa y automáticamente a su cuenta personal.

TheLotter no es una lotería ni un sitio web de apuestas. Es un servicio de mensajería operado por Lotto Direct Limited, empresa licenciada y regulada por MGA. Las reglas de las loterías ofrecidas en la plataforma no prohíben que un extranjero gane los premios, sea o no residente de ese país.