Will Smith confiesa que mantiene una relación abierta con su esposa

En una entrevista para GQ sobre su futuro libro de memorias y películas acerca de temas raciales el actor Will Smith hablo profundamente sobre su relación con su esposa, Jada Pinkett, la cual había dado de que hablar el año pasado cuando dio a conocer delante de las cámaras en su programa Red Table Talk que le había sido infiel al actor con un amigo de su hijo, el rapero August Alsina.

Durante la entrevista se da a conocer que a pesar de que su relación comenzó en la monogamia en un momento dejó de ser así, “Jada nunca creyó en el matrimonio convencional… Jada tenía familiares que tenían una relación poco convencional”, confesó Smith a GQ para luego aclarar que se han dado libertades y bastante confianza el uno al otro para lograr llevar la relación.

“El matrimonio para nosotros no puede ser una prisión. Y no sugiero nuestro camino a nadie”, afirmó el actor para luego confesar que durante la confesión de su esposa sobre el rapero, la información quedó incompleta y muchas personas pensaron que ella era la única que mantenía relaciones con otra persona fuera del matrimonio, lo que por las confesiones del actor queda claro que no es así.