Video: Karol G sufre aparatoso accidente durante concierto

La noche del viernes 26 de noviembre, Karol G se presentaba en la FTX Arena, en Miami, Florida, y mientras interpretaba uno de sus grandes éxitos, la cantante sufrió un accidente que preocupó a los visitantes e incluso a sus bailarinas.

Mientras cantaba, “Ahora me llama”, la cantante dio un mal paso, lo que causó que cayera al menos 10 escalones de manera violenta para posteriormente terminar de rodillas al final de las escaleras mientras una bailarina intentaba auxiliarla, afortunadamente luego de unos segundos la cantante pudo ponerse de pie y continuar su presentación.

“Se me partieron todas las uñas, yo creo que se me partió una rodilla, me duele todo”, expresó la cantante más adelante en el concierto, para luego mencionar que eso no la iba a detener ya que era la primera vez que llenaba la FTX Arena en su vida, posteriormente expresa con sentimiento que deseaba que fuera perfecto y comienza a llorar levemente.

Su presentación en Miami, es una de las últimas fechas para dar final al Bichota Tour, el cual comenzó en Denver, Colorado y terminará en San Juan, Puerto Rico.