Video: Debate de políticos termina en golpes

Durante un programa llamado “Ora Expertizei” de Jurnal TV, un cadena de televisión de la República de Moldavia, dos políticos se lanzaron a los golpes luego de que uno le lanzara un vaso de agua al otro, lo cual sucedió después de que uno “insultara” al otro en medio de un debate.

El ex viceministro de Asuntos Internos de Moldavia, Gennadiy Kosovan, y Sandu Sergiu Tofilat, ex asesor de la presidenta de Moldavia se vieron involucrados en una pelea que comenzó por un debate en televisión, según reportó un medio de noticias ucraniano, el conflicto comenzó porque Tofilat llamó “un hombre inapropiado” al ex viceministro de asuntos Internos.

Después de que le lanzaran un vaso de agua el hombre (Tofilat) golpeó a Kosovan para luego hacerle una llave que lo dejó inconsciente, se informó que se tuvo que llamar a una ambulancia pero después de la pelea y la recuperación del agredido las dos figuras políticas se dieron la mano y se disculparon de manera pública.