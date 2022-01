Un hombre intentó suicidarse por estar avergonzado de que su hijo tuviera 29 años y siguiera soltero

En china un hombre de 55 años se intentó quitar la vida en una estación del tren, la razón, su hijo de 29 años aún seguía soltero y se cree que la vergüenza lo habría orillado a la decisión de suicidarse, y su nota de despedida lo deja más claro.

Según reportó el medio chino KNEWS, el hombre llegó a la estación de tren de Shanghái el 22 de enero, esto para posteriormente acercarse a un guardia y darle a conocer que había tomado una sobredosis de medicamentos, entregarle una nota y finalmente desvanecerse en el lugar.

En la nota afirma que “vivió una vida de vergüenza”, porque su hijo no había formado una familia, "La gente de mi edad en el pueblo ya tiene hijos y nietos", menciona la nota y continúa “Pero tienes 29 años y no has logrado nada”.

KNEWS dio a conocer que el hombre sobrevivió al incidente y está recibiendo tratamiento hospitalario, el caso ha provocado una conversación en las redes sociales chinas, las cuales critican que su vida gire alrededor de su hijo e incluso cuestionaron, “¿Tu vida tiene algún otro significado que no sea la reproducción?”.