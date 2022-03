¿Sigue el problema con J Balvin?, Residente afirma que amenazaron con demandarlo por nueva canción

El rapero Residente, dio a conocer a través de su cuenta de Instagram que tendría una nueva canción lista para ser lanzada pero había enfrentado algunos problemas luego que la persona a las que “le tira” dentro del nuevo tema se enterara que hablaba de él.

Según afirma Residente, un artista del género urbano ha hecho todo lo posible por evitar que su nueva canción salga a la luz, amenazando a su equipo e incluso advirtiendo de una posible demanda en contra de su sello discográfico si lo hacían público.

“Al final no me importa si me demanda”, afirmó el artista para después referirse de manera negativa hacia el músico urbano y declaró “y el tema lo voy a sacar cuando la gente quiera que yo lo saque”, para después decirle que en el entretiempo podría subir videos para generar lastima.