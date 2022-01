Robbie Williams confiesa que habían contratado un sicario para matarlo

El cantante Robie Williams recientemente tuvo una entrevista con “The Mirror”, en la cual habló sobre los momentos más difíciles de ser extremadamente famoso, uno de ellos, siendo el más llamativo, que alguien le ponga precio a tu cabeza.

Williams reveló que en el momento más alto de su carrera, fue de su conocimiento que un sicario estaba detrás de él, “Nunca, nunca dije esto, pero me pusieron un contrato para matarme. Nunca he dicho eso públicamente antes”, expresó.

Posteriormente, cuándo se le cuestionó sobre qué había pasado con el sicario, reveló que algunos amigos misteriosos lo ayudaron a salir del problema, “Se fue. Tengo amigos. Esas cosas son las cosas invisibles que suceden cuando te vuelves famoso”.

El intérprete de “Rock DJ”, “Feel” y originalmente miembro del “boyband” Take That, no dio más detalles del caso y afirmó que ese ha sido uno de los problemas con los que se ha enfrentado, expresando otros más leves o que ha afrontado de manera más personal como puede ser el conocer gente nueva y llevar una vida normal en lugares públicos.