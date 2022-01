Rechazan demanda del “niño” de la portada de Nirvana; le dan otra oportunidad

El nombre de Spencer Elden había sonado meses atrás, esto luego de que el hombre de 30 años, que alguna vez fue el “bebé” de la portada de Nirvana afirmaba que buscaba demandar a los miembros de la banda y al patrimonio de Kurt Cobain.

Durante las últimas horas del lunes 3 de abril se dio a conocer que un Juez de California habría rechazado la demanda por “Pornografía Infantil” de Elden, esto luego de que no respondiera a la petición de los demandados para que el caso fuera desestimado, por lo que esta procedió.

Según dio a conocer TMZ, el juez dio otra oportunidad a Spencer Elden de continuar con el caso, esto únicamente si presentaba otra demanda en los diez días posteriores a esta decisión, si no lo hace el caso será desestimado definitivamente y no volverá a proceder su demanda.

En su denuncia original Elden argumentó que fue víctima de explotación sexual infantil, ya que en 1991 el sólo tenía 4 meses al momento de tomar la foto por lo cual no podía dar su consentimiento y que de igual manera sus tutores legales no dieron consentimiento para utilizar la fotografía, así como también se les prometió censurar sus genitales y no se realizó.