¿Qué se hizo Julio César Chávez en la cara?

El día de ayer, a través de su Instagram, Julio César Chávez compartió una fotografía y dos historias donde se le puede ver recostado en una silla mientras que un cirujano acerca una inyección a su cara, los usuarios de la red social no tardaron en señalar que el campeón se estaba inyectado botox.

El ex boxeador acompaño la imagen con el texto, “Gracias por la manita de gato, llámenle para poner cita”, para luego dejar su número y usuario de Instagram.

Los comentarios fueron consistentes en la sorpresa que supone ver al ex boxeador realizarse este tipo de procedimientos estéticos, que lo haga público y lo promueva, incluso el presidente del consejo mundial de boxeo, Mauricio Sulaimán expresó su sorpresa, “No sabía que ya usas Botox champ”, comentó acompañado de emojis con lagrimas de risa.

Incluso no faltaron comentarios cómicos, como, “Con razón gana jefe, no siente la cara” y “Se vale darse una arregladita no sean envidioso”, comentaron sus seguidores, finalmente el cirujano que lo atendió también comentó la publicación de Chávez, “Gracias por la confianza Champ”, agradeciendo el gesto de compartir su trabajo.