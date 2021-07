¿Por qué querrías ver cosas que te lastiman?, Juan Rivera manda mensaje a Jenni

A través de su cuenta de Instagram el cantante escribió un mensaje para su hermana, Jenni Rivera en el día de su cumpleaños, sin embargo al contrario de lo que se pensaría, las palabras no fueron de felicidad ni un recuerdo de sus logros, Juan dedicó el espacio para lo que parece una reflexión sobre lo que pensaría su hermana de lo que sucede alrededor de su familia actualmente.

El cantante publicó una foto acompañada del texto, “Ni siquiera estoy seguro de si se celebran los cumpleaños donde estás. Si así es, no sé si tendría el valor de decir feliz cumpleaños. No estoy seguro si la gente en el cielo mira hacia abajo para ver qué está pasando aquí. Ya se ha causado suficiente dolor y sufrimiento aquí, en la tierra, entre familia, amigos y vida, estás con dios, ¿por qué querrías seguir viendo cosas que te lastiman?, ¿Por qué cargar con nuestro egoísmo?, de cualquier manera, en caso de que mires hacia abajo y todo este lío te haya causado dolor, todo lo que puedo decir es que lo siento”, comenta el hermano de la Diva de la Banda hace referencia a todo lo que está pasando en su vida.

Para continuar el mensaje Juan Rivera habla sobre como su hermana siempre lo quiso convertir en un gran hombre, “he intentado con todo mi amor ser el hombre que siempre me dijiste que podía ser, a pesar de que podría estar una vida lejos de convertirme en lo que me has pedido, sé que dirías, sigue empujando, nadie dijo que sería fácil y todavía me miras y me dices: estoy orgulloso de ti hermano.”, escribe recordándola con amor y repitiendo palabras que lo marcaron.

Finalmente el hermano de Jenni comenta, “hoy en tu cumpleaños, deseo poder darte felicidad y alegría, pero no puedo, lo siento, hoy te he fallado una vez más, todo lo que puedo decir es gracias y créanme, lo estoy intentando, me sentiría como un hipócrita diciendo: feliz cumpleaños, así que solo diré, te amo hermana, te echo de menos, de verdad y disfruta de tu tiempo en el cielo sis, te lo ganaste, estaremos bien abajo”.

A pesar de los problemas que ha atravesado la familia rivera con la herencia de Jenni, los seguidores del cantante se dieron un momento de la polémica para apreciar el mensaje que compartió Juan para su hermana y respondieron a su publicación con cariño y palabras para levantarle el ánimo.