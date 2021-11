Paty Navidad niega haber tenido Covid-19

El día de ayer, la actriz Paty Navidad acudió los Premios de la Radio, en donde fue entrevista y cuestionada sobre su estado de salud y cómo había vivido el Covid-19, misma que ella explicó que nunca tuvo.

El programa Chismorreo compartió una entrevista donde la actriz asegura que lo que se dio a conocer no era lo correcto, aclarando que sufrió una enfermedad pero no fue Covid, “Ni Covid, ni tumor ni nada”, afirmó luego de explicar que habría sufrido un problema de oxigenación.

Navidad explica que si llegó al hospital y que incluso salió afectada pero no debido a la enfermedad sino a las cantidades de cortisona que le suministraron y las pruebas de sangre continuas, pero finalmente afirmó, “pocas personas aguantan lo que yo… me crucificaron me lincharon y todo”.