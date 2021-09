‘No pagó lo que debía de pagar’, Gloria Trevi habla sobre Sergio Andrade

Durante una entrevista con Primer Impacto la cantante Gloria Trevi afirmó que el productor Sergio Andrade que actualmente se encuentra en libertad, “no pagó lo que debía pagar” luego de todos los delitos y atrocidades de las cuales se le llegó a acusar.

Esta afirmación nació de la artista luego de que hicieran referencia a los comentarios de la hija del productor la cual ha llegado a afirmar que Gloria Trevi no fue una víctima y que México no tiene memoria, haciendo referencia a los cuatro años que pasó en prisión por crímenes como rapto, corrupción, abuso y violación de menores, de la cual fue liberada luego de comprobar que ella no había cometido ninguno de los crímenes.

“El daño que hizo fue demasiado”, comentó la cantante para luego reflexionar, “pero sabes qué, si tu pones la justicia en las manos de Dios es muchísimo más certera su justicia que la de los hombres”, para luego afirmar que actualmente se encuentra feliz con lo que está viviendo.