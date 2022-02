‘No me interesa trabajar con un patán’, hombre responde a cliente que le hablaba fuera de horas laborales

Un usuario de Twitter llamado Ivan Nava, compartió en la red social el caso que tuvo con un cliente el cual lo buscaba fuera de sus horas de trabajo y le hablaba de manera grosera, situación que él decidió responder de la misma manera.

Nava compartió capturas de pantalla donde se pueden ver muchas llamadas perdidas por parte de una persona la cual identificó como su cliente y el cual le pedía de forma agresiva que contestara el teléfono, “Con una chingada, veo que estás en línea contesta”, comentario que enfureció al hombre.

“No. A ver permíteme Francisco, yo no trabajo 24/7 y te pido por favor midas tus palabras, ya en alguna ocasión tuvimos un problema por tus modos de tratar a mi gente”, le escribió Nava luego de recibir otra llamada a las 11:40 p.m., y agregó, “a partir de mañana entrego tu cuenta a otro director y a mi déjame de chingar, no me interesa trabajar con un patán, mandón, soberbio y arrogante como tú, que tengas buena noche”, para posteriormente bloquear al contacto.

El hombre afirmó que se podría meter en un gran problema en la oficina, “pero de que se siente bien, se siente bien, y muy bien”, añadió, para después confirmar que lo habían llamado a recursos humanos para discutir la situación.

En un giro inesperado su jefe le dio a conocer que apoyaba completamente su decisión y tenía su apoyo, el hombre aclaró que la reunión con recursos humanos era para definir y negociar una estrategia con la cuenta ya que ya no la seguiría llevando.