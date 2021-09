No he visto, ni he tenido 3 mil millones de pesos en mi vida: Ines Gómez Mont

“He guardado silencio por unos días para tratar de entender los hechos que se me atribuyen y concentrarme en mi defensa”, escribió Ines Gómez Mont en un comunicado lanzado a través de su cuenta personal de Instagram, en el cual explica su situación actual.

La presentadora de televisión garantizó que no ha estado en contacto con el expediente pero afirma ser inocente, esto luego de que se le acusara a ella y a su esposo de recibir 3 mil millones de pesos en contratos públicos, “Para ser clara, jamás me he robado un peso. Tampoco he recibido dinero de esos contratos y mucho menos he visto ni tenido 3 mil millones de pesos en la vida”, afirmó durante el comunicado.

Además agregó que teme que las autoridades tomen su comunicado y lo dirijan en su contra, ya que, según afirma ha llegado a su conocimiento que se espera que generen más acusaciones falsas a su nombre y el de su familia.

“Sé quién soy. Por mí y por mis hijos, demostraré mi inocencia con dignidad y no guardaré silencio. Repito: soy inocente y esto es una injusticia”, reiteró la presentadora antes de agradecer a quienes la apoyan.