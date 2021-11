Niño crea una app para ayudar a su hermanito autista a comunicarse

El medio “itv” dio a conocer la historia de Sean Porter, de 9 años y Adam Porter, de 6 años, este último fue diagnosticado con autismo a los dos años y la comunicación ha sido un desafío durante el transcurso de su vida, ya que a veces le es imposible comunicar hasta las cosas más sencillas.

Sean tenía como proyecto escolar desarrollar un juego de celular, pero el menor decidió mejor crear una app para ayudar a su hermano Adam a comunicarse y pedir cosas básicas con las que usualmente suele batallar, “sabía que si no hacia esta aplicación, no sé si alguien hubiera pensado en ella”, relató el menor durante una entrevista para luego agregar, “La gente generalmente no piensa en los demás”.

Liam Porter, padre de los niños expresó, “Él pidiendo comida, diciéndonos que estaba herido, pidiendo ir al baño, era básicamente un juego de adivinar”, pero afirma que gracias a la aplicación Adam está evolucionado su comunicación de mejor manera.