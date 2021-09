Mujer se salva de ser arrollada por un tren, la buscan para multarla

El día de ayer la compañía holandesa ProRail difundió un video de una mujer a punto de ser arrollada por un tren, afortunadamente esto sólo quedó en un mal susto luego que la mujer lograra salir de las vías a tiempo, antes de que el transporte acabara con su vida.

Un representante de la compañía mencionó al DailyMail que el conductor del tren no tenía oportunidad de hacer nada si la mujer no hubiera salido del camino, la multa por no respetar las luces rojas son de 250 euros, lo que equivale a 5 mil 871 pesos mexicanos, pero informan que no han podido identificar a la responsable por lo tanto no ha sido castigada por sus acciones.

Hasta el momento se desconoce por qué la mujer intentó cruzar el camino y después regresó, el medio DailyMail comenta que algunos usuarios de redes sociales creen que la mujer había cruzado pensando que era su tren y no lo alcanzaría, pero al notar que no era el que iba a abordar decidió regresar.