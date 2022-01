Mujer descubre que se volvió millonaria luego de revisar su correo no deseado

Laura Spears, de 55 años, es una mujer originaria de Michigan que recientemente ganó 3 millones de dólares, pero ella no lo sabía, hasta que por coincidencia encontró el correo que se lo daba a conocer perdido en la bandeja de correo no deseado.

La mujer había visto un anuncio en Facebook sobre la lotería por lo que decidió comprar un boleto, los días pasaron y no tenía noticias al respecto pero un día decidió revisar su bandeja de correo no deseado en busca de un e-mail por parte de un amigo que no encontraba.

Según dio a conocer la Lotería de Michigan, la mujer consiguió un millón de dólares, pero gracias a que habría comprado un “Megaplier”, el premio se multiplicó a 3 millones de dólares, convirtiéndola en millonaria de un momento a otro.

Spears visitó recientemente la sede de la Lotería para reclamar el gran premio. Con sus ganancias, planea compartir con su familia y retirarse antes de lo que había planeado.