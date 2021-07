‘México mágico’, Sergio Mayer recibe un doctorado honoris causa

El actor y diputado Sergio Mayer compartió en su Instagram múltiples publicaciones donde se le puede ver en una ceremonia del Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia (IMELE), donde se le entregó un reconocimiento que Mayer comenta es relacionado con su trabajo a favor de los niños.

Explicó en sus publicaciones que recibió un doctorado honoris causa y mostró como recibió el reconocimiento en compañía de muchos otros, dentro de las mismas publicaciones agradeció a su esposa Issabela Camil por acompañarlo.

A partir de esta publicación los comentarios en contra del diputado no se hicieron esperar en cada una de las fotos donde se le puede ver hablando de su distinción, “¿Si ubicas que esa institución no tiene ninguna credibilidad?, eligen a las personas que nominan al azar y les cobran una cuota disfrazada de ‘apoyo’ para otorgarles el reconocimiento”, comentó una usuaria.

Vía Instagram: @sergiomayerb

De igual manera trajeron de vuelta el tema del “tráfico de influencias”, comentando, “Te distinguieron por el tráfico de influencias ante un caso del cual es una injusticia ese es el premio a quien quieren engañar es un insulto para aquellos que si se lo merecen y no comprado si no has hecho NADA que realmente sea bueno y a beneficio del prójimo”, comentó otra usuaria dentro de la misma publicación, haciendo referencia al caso de Héctor Parra.