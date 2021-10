'Me siento muy apenado', Lalo Mora rompe el silencio

Lalo Mora hace unos días se encontró en el ojo del huracán luego de que se diera a conocer un video donde se le ve tocando indebidamente a una de sus fans.

En dicho clip se ve al cantante de forma indebida y claramente, sin consentimiento, a su fan, quien se acercó para saludarlo.

Sin embargo, este episodio ya se había repetido con el llamado ‘Rey de mil coronas’ con otras fans, pero ahora enfrentó el repudio de muchos internautas.

A través de una entrevista para el programa de espectáculo ‘El Chismorreo’ Lalo Mora rompió el silencio sobre los recientes actos que cometió en contra de la joven.

De forma muy breve el cantante aseguró sentirse apenado con los medios de comunicación por lo ocurrido.

“Ahí me disculpan por todos los medios, me siento muy apenado”, indicó Mora.

Sin embargo, en ningún momento se refirió a la mujer que vivió el momento o bien hacia las mujeres que condenaron el acto como machista.

El cantante mencionó que no tenía mucho tiempo, ya que se encontraba grabando un tema musical: “Quiero que con toda el alma me comprendas, me disculpes también tú porque ahorita estamos haciendo un video”.

Recordemos que su hija Aurora Mora justificó a su padre al asegurar que la fan buscó al cantante para darle el teléfono y, de hecho, insinuó que la fan le había coqueteado.

“La muchacha le andaba dando ahí que el teléfono, que esto y que lo otro, o sea, la vi medio molestilla ahí, pero… ¿pues para qué se arriman si ya lo conocen?, dijo.