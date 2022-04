‘Me quitaron todo’, se queda sin trabajo mujer que se viralizó por vender dulces

La mujer que la semana pasada se había vuelto viral por dar a conocer su modelo de negocios en TikTok, ha sufrido las consecuencias de ser conocida y es que luego de que su video llegara a las “manos equivocadas”.

En un reciente TikTok, la mujer confesó que le habían “quitado todo”, y que actualmente ya no tenía escuela ni trabajo debido a que su video había llegado a personas que tomaron acciones en su contra, por lo que perdió su fuente de ingreso, y declaró, “Sólo quería compartir mi experiencia con los dulces, el video llegó a manos equivocadas, me quitaron todo, ya no tengo ni escuela ni trabajo”.

Su video anterior se había viralizado debido a que compartió que vendía más de mil pesos de dulces en un día calmado en un bachilleres, comentario que hizo que sus seguidores la animaron a seguir, pero le advirtieron que no siguiera haciéndolo público debido a las consecuencias que podía tener y que eventualmente llegaron.