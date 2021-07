¿Martha Higareda y el ex novio de Yanet García están saliendo?

El día de ayer una fotografía de Martha Higareda acompañada de Dustin Poirier, Lewis Howes y otro hombre llamó la atención, pero no la que publicaron la actriz y el ex atleta, sino una foto diferente que publicó el tercer hombre, en la que se puede ver a ex de Yanet García muy cerca de Higareda, y lo cual hoy despertó especulaciones.

La fotografía subida por Justin Wren muestra a Lewis Howes abrazando a Marta Higareda por detrás con su mano en el estómago de la actriz, en una pose que parece más cariñosa que amistosa, lo cual llevó a que algunos usuarios e influencers dedicados al espectáculo voltearan sus ojos a esa imagen apenas este lunes 12 de julio.

La imagen fue captada luego de la pelea de Dustin Poirier, donde estuvieron presentes múltiples personalidades, como Donald Trump y Mel Gibson los cuales protagonizaron una polémica en redes.

Es originario de Ohio y un atleta profesional. Además es empresario, escritor y coach inspiracional. Según el New York Times fue uno de los autores más vendidos con sus libros “The School of Greatness” y “The Mask of Masculinity”