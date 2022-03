Margarita La Diosa de la Cumbia revela que fue violada por su padre

Margarita La Dios de la Cumbia dio a conocer un momento muy doloroso en su vida durante una conferencia que ofreció en el Foro Cultural Azcapotzalco, en la Ciudad de México en conmemoración al Día Internacional de la Mujer.

La cantante reveló que a sus 14 años fue violada por su padre, “Era una niña feliz, era una niña muy feliz”, expresó para relatar que había sido víctima de su ser querido y agregar, “Fue muy difícil porque después mi papá murió, y claro que me dolió, por supuesto que me dolió, yo nunca entendí el por qué mi papá me había tocado”.

Durante la conferencia agregó algo que hizo que el dolor fuera aún más fuerte, “no hace mucho vino mi hermana de Colombia, me confesó que ella también y eso sí me dolió”, expresó con sentimiento la revelación que le había hecho su hermana.