‘Lo que uno quiere es ayudar, no presumir’, Eugenio Derbez habla sobre Sammy

El día de hoy Eugenio Derbez se pronunció sobre la situación de salud de Sammy Pérez, su ex compañero de trabajo, amigo y colaborador, luego de que las redes sociales criticaran al actor por no estar presente a pesar de lo importante que fue Sammy en su carrera, por lo que el artista aclaró que había estado acompañándolo desde que se enteró de la situación.

En el video, el comediante habla del tiempo que lleva en el hospital Sammy Pérez, y luego aclara el tema de su apoyo en la situación, “Preguntan qué dónde estoy, que por qué no aparezco, aquí estoy, desde el primer día, en cuanto me enteré que estaba enfermo mandé a varias personas de mi equipo a preguntar e investigar”, el comediante afirma que incluso se ha acercado con su familia y con el hospital para saber qué se necesita.

Finalmente aclaró que no es parte de él presumir cuando ayuda a su ex colaborador y que no lo considera necesario, “Aquí estoy, solamente que mi estilo es ese, yo creo que cuando uno ayuda, genuinamente y de corazón, lo que uno quiere es ayudar, no presumir, no cacarearlo”, reiteró Derbez, finalmente el comediante pidió oraciones por Sammy antes de terminar el video.