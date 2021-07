‘Lleva más de 8 años tratando de humillarme’, youtuber habla sobre YosStop

A través de un video, la youtuber Caeli compartió su experiencia con YosStop la influencer vinculada a proceso por acusaciones de pornografía infantil, en el video Caeli relata su historia con Yoss y como su relación pasó de ser lo que ella creía una amistad a una búsqueda constante de humillarla, llegando al punto de burlarse de cuando fue víctima de agresión y se salvó de una posible violación.

Dentro del video también cuenta la historia de Mika, una mujer transexual de Sinaloa, la cual se suicidó un tiempo después de que YosStop la atacara a través de sus videos y publicaciones en redes sociales, burlándose de su apariencia, y según se muestra en el video, Mika no soportó más las burlas de los seguidores de la influencer por lo que decidió quitarse la vida.

La anterior mencionada es sólo una de las tragedias a las que se ve ligada YosStop, ya que después también menciona a otra menor de edad que fue víctima de un caso similar a Airana, la diferencia es que esta menor no soportó las burlas y terminó tomando la decisión de suicidarse.

Finalmente la youtuber expresa, “Esto tiene que parar, Yoss, me dañaste mucho, no puedo creer que una mujer así tenga tanto apoyo, yo no lo entiendo”, y finalmente pide justicia para todas las personas que han sido víctimas de YosStop de manera directa e indirecta.