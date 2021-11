Laura Zapata critica a Harry Styles y sus seguidores la 'cancelan'

Dos días atrás la actriz Laura Zapata compartió una imagen del cantante Harry Styles donde se le puede ver disfrazado de Dorothy Gale, de la película El Mago de Oz, en la cual declaró que tendría estar enferma para sentirse atraída hacia el cantante, comentario que fue encontrado recientemente por las seguidoras y los seguidores del artista, los cuales atacaron a la actriz.

“No le hagan caso a la doña ya es de la 3ra edad ya ni sabe lo que dice”, escribió uno de los muchos usuarios que compartían fotos de Harry Styles en el tuit de la actriz, los comentarios iban desde graciosos a agresivos e incluso algunos llegaban hasta a ser personales, razón porque la actriz decidió bloquear a muchos.

Laura Zapata también optó por defenderse en sus comentarios, respondiendo de manera agresiva a los tuits que intentaban “humillarla”, incluso respondió: “Tampoco me gustan los gays, son mis amigos, son mis hermanas, los quiero muchísimo pero no los veo como hombres para mí, no sea usted pendeja o pendejo”, a una foto donde el cantante se puede ver acompañado del artista Louis Tomlinson.

Finalmente la artista sigue discutiendo hasta el momento, tachándolos de “generación de cristal” y recordando problemas anteriores, “No me digan que ahora es otro grupo de fans enfermos agresivos y violentos”, escribió haciendo referencia a su conflicto con los seguidores del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.