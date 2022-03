Larry Hernández explota contra un seguidor que lo comparó con Grupo Firme

El cantante Larry Hernández compartió a través de su cuenta de Instagram su reacción al comentario negativo por parte de un seguidor, el cual lo comparó con el exitoso Grupo Firme de manera peyorativa, esto luego de intentar comunicarse con él en múltiples ocasiones.

“Ya no llenas, puro Grupo Firme”, escribió el seguidor luego de que el cantante compartiera que daría un concierto en Oxnard, California, esto luego de que desde años atrás hubiera mandado mensajes saludando al artista.

El cantante lo tomó como una ofensa y respondió defendiéndose, “Chinga tu madre cada vez que cagues hija de toda tu puta madre”, de manera agresiva para después continuar ofendiéndolo cada vez con lenguaje más subido de tono, pero el seguidor al notar que el artista se había molestado, decidió pedirle perdón, mensaje que Hernández no tomó bien.

“O somos o no somos, qué discúlpeme viejón”, respondió en un audio para después bloquear al usuario y afirma, “Qué piensa este… que por él como, yo no como por estos pendejos, yo como por la gente que me apoya”, "fan frustrado", declara antes de terminar el video.