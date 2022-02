La esposa de David Beckham ha comido lo mismo desde hace 25 años

Victoria Beckham, esposa del famoso ex futbolista David Beckham, siempre ha sido clara con su alimentación y anteriormente ha confesado que sigue una estricta dieta, no come carne ni lácteos y no utiliza salsas, aceite o mantequilla, habito que según ella la ha convertido en una “pesadilla” para cualquier restaurante, pero recientemente, su esposo ha dado a conocer algo más impactante.

David Beckham confesó en el podcast “River Cafe Table 4”, que su esposa ha consumido la misma comida por 25 años, afirmando que desde que la conoce, ella come pescado a la parrilla y verduras al vapor, y sólo recuerda una vez que haya comido algo diferente.

Incluso afirmó que la única vez que la vio tomar algo de un plato que no fuera el propio fue hace 11 años, cuando estaba embarazada de su hija Harper y desde entonces no ha vuelto a pasar. El futbolista reveló que disfruta estar sólo en casa de vez en cuando para poder alimentarse con lo que le sea que se le antoje.