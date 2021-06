Jlo y Rauw Alejandro anuncian colaboración

El día de hoy Jennifer López dio a conocer una colaboración con Rauw Alejandro, un artista que se encuentra en su punto más alto hasta el momento, ‘Cambia el paso’ es el nombre del proyecto en el que ambos trabajaron juntos y está planeado para lanzarse el 5 de julio.

La artista había compartido en días anteriores videos cortos con frases, utilizando el hashtag ‘CambiaElPaso’, a través de Instagram y Twitter, con descripciones como, “Ahora le toca ella … tomarse la botella … y salirse a divertir … and it goes like this”, y “Ella vive su vida … como un tango … pero ahora quiere fuego … entre sus labios”, creando expectativas en sus seguidores.

Considerando lo llamativo de ambos artistas, la fuerza con la que actualmente se escuchan los éxitos del cantante de música urbana y la trayectoria de la diva del Bronx, se espere que este proyecto sea un éxito incluso antes de su lanzamiento.

Puedes pre-guardarlo en tu servicio de streaming de preferencia a través de la liga que comparte la cantante en sus redes sociales